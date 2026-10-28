Ingen vet hur han ser ut – F1-miljardären kan avslöjas i domstol

I somras knackade domstolstjänstemän på Jersey två gånger på dörren till ett hus med koppling till Peter de Putron. De skulle delge honom en kallelse till förhör under ed i en utdragen tvist kring Formel 1-stallet Williams.

Båda gångerna gick de tomhänta därifrån. Förhörsdagen den 1 september passerade utan att miljardären dök upp, rapporterar Financial Times.

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Enligt FT har han ibland angett platsen för ett möte bara minuter i förväg, med instruktionen att bara ta med papper och penna. Inte ens vissa långvariga affärskontakter har hans mobilnummer.

”Han är lite som Lord Voldemort. Vi säger inte hans namn så ofta här, säger en person som arbetat för honom till FT.

En fabrik för kvanter

De Putrons förmögenhet vilar framför allt på G-Research, ett Londonbaserat kvant- och teknikbolag med omkring 1 000 anställda, i nivå med stadens största hedgefonder.

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Matematiker och fysiker tar fram handelsstrategier, men själva handeln sker i bolag offshore. Den immateriella egendomen ägdes enligt domstolshandlingar från 2025 av Corbiere Limited, då registrerat på Marshallöarna. En konkurrent säger till FT att han skulle bli förvånad om de Putrons fond inte förvaltar 10–12 miljarder dollar.

Till skillnad från de flesta stora hedgefonder förvaltar han främst egna pengar. Han är inte bosatt i Storbritannien, och Companies House anger Caymanöarna som hans hemvist.

Hemlighetsmakeriet präglar också arbetsplatsen. Enligt FT har G-Research använt metalldetektorer, vågar och låsta skåp för telefoner, och organisationen är uppdelad i strikta silos. Även andra kvantfonder håller låg profil, som QRT som Realtid tidigare skrivit om.

Samtidigt har han starka band till det brittiska etablissemanget. Han har gått på Eton och Oxford, och bolag han kontrollerar har skänkt nästan en miljon pund till de konservativa.