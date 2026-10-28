Peter de Putron har byggt en av Londons största kvantfonder utan att en enda bild på honom finns offentligt. Nu kan en bitter tvist kring F1-stallet Williams tvinga honom att vittna under ed, efter att en domstol underkänt bilden av honom som passiv investerare,
Ingen vet hur han ser ut – F1-miljardären kan avslöjas i domstol
I somras knackade domstolstjänstemän på Jersey två gånger på dörren till ett hus med koppling till Peter de Putron. De skulle delge honom en kallelse till förhör under ed i en utdragen tvist kring Formel 1-stallet Williams.
Båda gångerna gick de tomhänta därifrån. Förhörsdagen den 1 september passerade utan att miljardären dök upp, rapporterar Financial Times.
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Enligt FT har han ibland angett platsen för ett möte bara minuter i förväg, med instruktionen att bara ta med papper och penna. Inte ens vissa långvariga affärskontakter har hans mobilnummer.
”Han är lite som Lord Voldemort. Vi säger inte hans namn så ofta här, säger en person som arbetat för honom till FT.
En fabrik för kvanter
De Putrons förmögenhet vilar framför allt på G-Research, ett Londonbaserat kvant- och teknikbolag med omkring 1 000 anställda, i nivå med stadens största hedgefonder.
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Matematiker och fysiker tar fram handelsstrategier, men själva handeln sker i bolag offshore. Den immateriella egendomen ägdes enligt domstolshandlingar från 2025 av Corbiere Limited, då registrerat på Marshallöarna. En konkurrent säger till FT att han skulle bli förvånad om de Putrons fond inte förvaltar 10–12 miljarder dollar.
Till skillnad från de flesta stora hedgefonder förvaltar han främst egna pengar. Han är inte bosatt i Storbritannien, och Companies House anger Caymanöarna som hans hemvist.
Hemlighetsmakeriet präglar också arbetsplatsen. Enligt FT har G-Research använt metalldetektorer, vågar och låsta skåp för telefoner, och organisationen är uppdelad i strikta silos. Även andra kvantfonder håller låg profil, som QRT som Realtid tidigare skrivit om.
Samtidigt har han starka band till det brittiska etablissemanget. Han har gått på Eton och Oxford, och bolag han kontrollerar har skänkt nästan en miljon pund till de konservativa.
”Vår käre ledare”
Det är Williams-tvisten som nu hotar att dra fram honom i ljuset. Dorilton Capital, som köpte stallet 2020, stämde den tidigare marknadschefen Claudia Schwarz och hennes bolag Stilus för bland annat avtalsbrott och överfakturering. Schwarz förnekar anklagelserna och har i sin tur stämt både Dorilton och de Putron personligen.
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Dorilton har hävdat att de Putron bara är en passiv, utomstående investerare. Men i ett beslut från februari 2025 konstaterade domaren Andrew Borrok i New Yorks delstatsdomstol att det inte verkade stämma.
Enligt beslutet äger de Putron Williams IP Holdings, ett av de stämmande bolagen. Williams tidigare vd Jost Capito vittnade om att de Putron godkände budgeten och fattade de betydande besluten, och att han internt kallades ”ODL”, förkortning för ”Our Dear Leader”. Capito uppgav också att styrelsen varit tydlig med att de Putron inte ville bli känd som ägare till Williams.
Dorilton bestrider vittnesmålet. Ordföranden Matthew Savage uppger att det var han som fattade besluten. Domaren avslog ändå bolagens begäran att stryka de Putrons namn ur handlingarna.
Enligt FT har en panel domare senare funnit betydande belägg för att de Putron var direkt involverad i ledningen av Dorilton. I oktober i fjol fick Schwarz rätt att begära förhör med honom på Jersey.
Schwarz anklagar honom också för att ha krävt att stallet inte skulle marknadsföras mot afroamerikaner och hbtq-personer. De Putron har i domstol kallat anklagelserna påhittade. Frågan om vem som egentligen styr Williams har också granskats av The Guardian.
Datacenter väcker ilska
Granskningen kommer även från ett annat håll. Private equity-bolaget NorthMark, som enligt FT verkar ha kopplingar till de Putron, finansierar ett datacenter och kraftverk på 460 megawatt i Spartanburg, South Carolina. Projektet är värt 2,8 miljarder dollar. Lokala invånare har försökt stoppa bygget med hänvisning till att de vilseletts om projektets storlek. Försöket avvisades av formella skäl, men kampanjgruppen planerar att överklaga.
De Putron är inte ensam om att äga ett F1-stall i skymundan. Även den svenska Tetra Laval-arvingen Finn Rausing, som det finns få bilder på, har ägt ett stall, har Dagens PS rapporterat.
De Putron avböjde att intervjuas av FT. Tvisten pågår.