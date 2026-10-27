Färre svenska företag kommer att behöva upprätta en hållbarhetsrapport. I sitt slutliga förslag höjer regeringen omsättningsgränsen jämfört med utredningen, i linje med vad Svenskt Näringsliv krävt. Och lättnaden kan gälla redan för årets räkenskaper.
Färre bolag måste hållbarhetsrapportera – gäller redan i år
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som genomför EU:s ändringsdirektiv om hållbarhetsrapportering i svensk rätt. Förslaget innebär att kravet på hållbarhetsrapport bara ska gälla företag och koncerner som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren haft i genomsnitt fler än 1 000 anställda och en nettoomsättning på mer än fem miljarder kronor. Det rapporter Dagens Juridik.
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Förändringen är en del av EU:s första förenklingspaket, Omnibus I, som drastiskt minskar antalet företag som omfattas av hållbarhetsdirektivet CSRD. På EU-nivå krymper kretsen från drygt 46 000 till knappt 4 800 företag, en minskning med omkring 90 procent, som Realtid tidigare rapporterat.
Högre gräns än utredningen föreslog
En detalj i lagrådsremissen skiljer sig från det utredningsförslag som presenterades i april. Utredningen föreslog att omsättningsgränsen skulle ligga på 4,9 miljarder kronor. Regeringen har nu valt att höja den till fem miljarder.
Det välkomnas av Svenskt Näringsliv, som drivit frågan i sitt remissvar.
Tröskelvärdet för nettoomsättning har höjts i linje med vad organisationen förordade, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering vid Svenskt Näringsliv, i ett blogginlägg.
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Även små och medelstora börsnoterade bolag undantas helt från kravet.
Hur många svenska företag som omfattas framöver framgår inte av regeringens pressmeddelande. Branschorganisationen FAR har tidigare bedömt att endast omkring 200 svenska bolag skulle omfattas om gränsen höjdes till 1 000 anställda.
Kan gälla redan i år
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 19 mars 2027. Men för de företag som berörs ska de nya tröskelvärdena tillämpas redan för räkenskapsår som inleds 2026 eller senare. Det innebär att bolag som hamnar under gränserna kan slippa hållbarhetsrapporten i de årsredovisningar som upprättas för innevarande år.
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Lagrådsremissen innehåller också en ny lag som ska skydda mindre företag i större bolags värdekedjor, till exempel leverantörer och underleverantörer. Företag med färre än 1 000 anställda ska inte behöva lämna mer information än vad som anges i EU:s standard för frivillig hållbarhetsrapportering.
Dessutom ska känsliga uppgifter, som företagshemligheter, i större utsträckning kunna undantas från rapporten. Regeringen förtydligar också att den revisor som granskar en hållbarhetsrapport ska ha särskild behörighet för uppdraget.
Kritik mot sänkt ambition
Alla remissinstanser är inte lika positiva. Tjänstemännens centralorganisation TCO avstyrkte i sitt remissvar att Sverige genomför direktivets gränsvärden på miniminivå. Enligt TCO riskerar sänkningen att bromsa en omställning som många företag redan påbörjat.
Även försäkringsbranschen ser problem. Svensk Försäkring påpekar i sitt yttrande att när färre bolag rapporterar kommer finansiella företag i högre grad att behöva basera sin egen rapportering på uppskattningar och antaganden.
Samtidigt har många bolag redan byggt upp en omfattande hållbarhetsrapportering, och intresset för rapporteringen har tidigare varit stort bland svenska företag.
Nu ska Lagrådet granska förslaget innan regeringen kan lägga fram en proposition för riksdagen.