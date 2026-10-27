Färre bolag måste hållbarhetsrapportera – gäller redan i år

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som genomför EU:s ändringsdirektiv om hållbarhetsrapportering i svensk rätt. Förslaget innebär att kravet på hållbarhetsrapport bara ska gälla företag och koncerner som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren haft i genomsnitt fler än 1 000 anställda och en nettoomsättning på mer än fem miljarder kronor. Det rapporter Dagens Juridik.

Missa inte: Superrika slåss om båtplatser – finansjättarna köper hamnarna. Realtid

Förändringen är en del av EU:s första förenklingspaket, Omnibus I, som drastiskt minskar antalet företag som omfattas av hållbarhetsdirektivet CSRD. På EU-nivå krymper kretsen från drygt 46 000 till knappt 4 800 företag, en minskning med omkring 90 procent, som Realtid tidigare rapporterat.

Högre gräns än utredningen föreslog

En detalj i lagrådsremissen skiljer sig från det utredningsförslag som presenterades i april. Utredningen föreslog att omsättningsgränsen skulle ligga på 4,9 miljarder kronor. Regeringen har nu valt att höja den till fem miljarder.

Det välkomnas av Svenskt Näringsliv, som drivit frågan i sitt remissvar.

Tröskelvärdet för nettoomsättning har höjts i linje med vad organisationen förordade, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering vid Svenskt Näringsliv, i ett blogginlägg.

Läs även: Ny EU-gräns för kontanter – Sverige kan gå ännu längre. Dagens PS

ANNONS

Även små och medelstora börsnoterade bolag undantas helt från kravet.

Hur många svenska företag som omfattas framöver framgår inte av regeringens pressmeddelande. Branschorganisationen FAR har tidigare bedömt att endast omkring 200 svenska bolag skulle omfattas om gränsen höjdes till 1 000 anställda.