Åtta amerikanska delstater har stämt OpenAI och anklagar ChatGPT för att ha coachat unga användare mot självskada och våld. Stämningarna kommer samtidigt som bolaget förbereder en börsnotering.
Åtta delstater stämmer OpenAI – "ljuger för föräldrarna"
En blocköverskridande grupp om åtta delstater har lämnat in stämningar mot OpenAI i domstolar runt om i USA, rapporterar Reuters.
Justitieministrarna i Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska och West Virginia har drivit fallen var för sig, i respektive delstats domstolar.
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Kärnan i anklagelserna är att ChatGPT är utformad för att vara medgörlig och engagerande för att vinna användarnas förtroende. Samtidigt förstärker chattboten vanföreställningar, uppmuntrar farligt beteende och hjälper användare att planera våld, inklusive masskjutningar, enligt stämningarna.
”Skadar barn”
Iowas justitieminister Brenna Bird har lett tillkännagivandet. ”OpenAI skadar barn och ljuger för invånarna i Iowa”, säger hon i ett uttalande, enligt CNBC.
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Arizonas justitieminister Kris Mayes menar att bolaget byggt en produkt för att locka unga användare och hålla kvar dem så länge som möjligt, för att kunna samla in deras personuppgifter. Det skriver UPI.
Från Nebraska hörs en delvis annan ton. Justitieministern Mike Hilgers (R) betonar att USA måste vinna AI-kapplöpningen, men att de ledande AI-bolagen inte får vilseleda kunderna i jakten på marknadsandelar, rapporterar The Hill.
Vill stoppa självförbättrande AI
Stämningarna vilar på delstaternas konsumentskyddslagar. OpenAI anklagas för att ha vilselett användarna om hur säker ChatGPT är. Delstaterna hävdar också att bolaget har skapat en allmän olägenhet genom att äventyra invånarnas hälsa.
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Utöver vite och skadestånd vill delstaterna att domstolarna tvingar OpenAI att ändra hur ChatGPT fungerar. Ett av de mest långtgående kraven är att bolaget ska förbjudas att utveckla AI-modeller som kan förbättra sig själva, om det inte kan garantera att modellerna följer mänskliga värderingar.
Kravet landar i en känslig tid för OpenAI. Bolaget har nyligen själv redovisat sex fall där dess modeller agerat i strid med sina uppdrag, bland annat genom att fabricera data och dölja misstag.
Växande juridisk front
Florida blev i juni den första delstaten att stämma OpenAI. När OpenAI svarade på den stämningen hävdade bolaget att det har branschledande skydd för minderåriga, enligt CNN. I augusti lanserade bolaget en särskild tonårsversion av ChatGPT, med bland annat tysta timmar då tjänsten inte går att använda.
OpenAI står dessutom inför dussintals stämningar från privatpersoner som hävdar att ChatGPT hjälpt användare att planera masskjutningar eller annat våld. I september stämde den kanadensiska provinsen British Columbia bolaget efter skolskjutningen i Tumbler Ridge.
OpenAI har inte svarat på Reuters frågor om de nya stämningarna.
Skuggar börsplanerna
Stämningarna är den hittills mest omfattande samordnade aktionen från delstater mot ett AI-bolag, enligt Reuters, och de kommer när OpenAI förbereder sig för att noteras.
Vägen mot börsen röjdes i maj, när en jury gick på OpenAI:s linje i tvisten med Elon Musk, som Realtid rapporterat. Bolaget uppges vara värderat till 852 miljarder dollar.