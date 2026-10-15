Åtta delstater stämmer OpenAI – "ljuger för föräldrarna"

En blocköverskridande grupp om åtta delstater har lämnat in stämningar mot OpenAI i domstolar runt om i USA, rapporterar Reuters.

Justitieministrarna i Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska och West Virginia har drivit fallen var för sig, i respektive delstats domstolar.

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Kärnan i anklagelserna är att ChatGPT är utformad för att vara medgörlig och engagerande för att vinna användarnas förtroende. Samtidigt förstärker chattboten vanföreställningar, uppmuntrar farligt beteende och hjälper användare att planera våld, inklusive masskjutningar, enligt stämningarna.

”Skadar barn”

Iowas justitieminister Brenna Bird har lett tillkännagivandet. ”OpenAI skadar barn och ljuger för invånarna i Iowa”, säger hon i ett uttalande, enligt CNBC.

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Arizonas justitieminister Kris Mayes menar att bolaget byggt en produkt för att locka unga användare och hålla kvar dem så länge som möjligt, för att kunna samla in deras personuppgifter. Det skriver UPI.

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Från Nebraska hörs en delvis annan ton. Justitieministern Mike Hilgers (R) betonar att USA måste vinna AI-kapplöpningen, men att de ledande AI-bolagen inte får vilseleda kunderna i jakten på marknadsandelar, rapporterar The Hill.