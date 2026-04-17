Experten om maktskiftet: "En riktig bomb i europeisk politik"

Ukraina och EU:s handlingskraft

Maktskiftet får omedelbara effekter på EU-nivå. Ungern har under Orbán varit en bromskloss för unionens gemensamma politik, inte minst gällande det omfattande stödpaketet till Ukraina på 90 miljarder euro.

Ukrainastödet: Det ungerska vetot mot de kritiska miljarderna till försvaret mot Ryssland förväntas nu hävas.

Från destruktiv till enad: Förhoppningen är att Ungern går från att vara en ”destruktiv kraft” till att bli en lagspelare i unionen.

Bevarad konservatism: Trots skiftet understryks att Magyar fortfarande är en konservativ ledare; Ungern kommer inte att genomgå en radikal ideologisk förändring, men väl en diplomatisk.

Ett slag mot Moskva och Washington

Orbáns förlust skickar även svallvågor utanför Europas gränser. Under Fidesz styre har Ungern bibehållit en nära relation med Ryssland trots det pågående kriget.

Samtidigt har partiet haft starkt stöd från delar av det amerikanska etablissemanget; bland annat kampanjade den amerikanske vicepresidenten JD Vance för Orbán under valrörelsen.

”Att Orbán förlorar är ett slag mot både Ryssland och USA i det här fallet, och därmed en tydlig seger för EU”, säger Daniel Jacobs.

Péter Magyar har klargjort att det inte finns någon tid att förlora. Redan under valnatten betonade han vikten av att skynda på processerna för att återupprätta relationen med Bryssel. De första stegen väntas bli juridiska reformer som adresserar EU:s krav, vilket banar väg för en snabb normalisering av landets ekonomi och internationella roll.