Experten om maktskiftet: "En riktig bomb i europeisk politik"

Efter 16 år vid makten har Viktor Orbáns dominans i Ungern brutits. Maktskiftet, där utmanaren Péter Magyar och hans Tisza-parti säkrade en jordskredsseger, beskrivs som en politisk jordbävning med långtgående konsekvenser för både ekonomin och EU-samarbetet.
Viktor Orbán har under sina 16 år vid makten format det ungerska samhället efter partiet Fidesz konservativa plattform. Trots förväntningar om att han skulle sitta kvar under överskådlig tid, lyckades den tidigare partikamraten Péter Magyar mobilisera väljarna till en historisk seger.
”Det är en riktig bomb i politiken. Viktor Orbáns tid vid makten är därmed över efter att hans eget samhälle vänt sig emot honom”, konstaterar Daniel Jacobs, redaktionschef på Dagens PS.
Miljardbelopp står på spel i Ungern
För Ungern handlar maktskiftet i hög grad om att låsa upp frusna ekonomiska medel. EU har under en längre tid hållit inne bidrag på grund av bristande reformer och oro kring rättssäkerheten i landet.
”Dessa pengar behövs kritiskt för att få fart på den ungerska ekonomin. Förhoppningen är att det nya styret snabbt genomför de juridiska reformer som krävs för att EU ska släppa blockeringen”, förklarar Jacobs.
Ukraina och EU:s handlingskraft
Maktskiftet får omedelbara effekter på EU-nivå. Ungern har under Orbán varit en bromskloss för unionens gemensamma politik, inte minst gällande det omfattande stödpaketet till Ukraina på 90 miljarder euro.
Ukrainastödet: Det ungerska vetot mot de kritiska miljarderna till försvaret mot Ryssland förväntas nu hävas.
Från destruktiv till enad: Förhoppningen är att Ungern går från att vara en ”destruktiv kraft” till att bli en lagspelare i unionen.
Bevarad konservatism: Trots skiftet understryks att Magyar fortfarande är en konservativ ledare; Ungern kommer inte att genomgå en radikal ideologisk förändring, men väl en diplomatisk.
Ett slag mot Moskva och Washington
Orbáns förlust skickar även svallvågor utanför Europas gränser. Under Fidesz styre har Ungern bibehållit en nära relation med Ryssland trots det pågående kriget.
Samtidigt har partiet haft starkt stöd från delar av det amerikanska etablissemanget; bland annat kampanjade den amerikanske vicepresidenten JD Vance för Orbán under valrörelsen.
”Att Orbán förlorar är ett slag mot både Ryssland och USA i det här fallet, och därmed en tydlig seger för EU”, säger Daniel Jacobs.
Péter Magyar har klargjort att det inte finns någon tid att förlora. Redan under valnatten betonade han vikten av att skynda på processerna för att återupprätta relationen med Bryssel. De första stegen väntas bli juridiska reformer som adresserar EU:s krav, vilket banar väg för en snabb normalisering av landets ekonomi och internationella roll.