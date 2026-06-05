Företag drog av resa till Japan och segelbåt – Skatteverket säger nej

Båt saknar koppling till verksamheten

Även en segelbåt och en båtvagn underkänns. Företaget hävdade att båten köpts på auktion och skulle renoveras för att kunna användas som boende för personal mellan kunduppdrag.

Skatteverket anser dock att båten saknar koppling till verksamheten och bedömer kostnaden som privat.

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Därtill nekas bolaget avdrag för flera fakturor som rör maskinhyra, transporter och arbete, eftersom företaget enligt myndigheten inte kunnat visa att arbetena verkligen utförts.

Sammantaget ska företaget betala omkring 350 000 kronor i höjd skatt, moms, arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

Hälften av reseavdragen underkänns

Fallet är ett av många i en bredare upptrappning från Skattverket för avdrag.

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Skatteverket underkänner fel eller rent fusk i runt hälften av alla granskade reseavdrag. För inkomståret 2024 betalades över 28,5 miljarder kronor ut i reseavdrag.

Den vanligaste fällan är den så kallade tidsvinstregeln, som kräver att en bilresa sparar minst två timmar per dag jämfört med kollektivtrafik.

I storstäderna är det sällan möjligt att bevisa, eftersom kollektivtrafiken är väl utbyggd. Skatteverket matchar i dag bostadsadresser mot arbetsplatser och faktiska restider för att automatiskt flagga ogrundade yrkanden.

Skatteverkets expert Johan Schauman uppger att mellan 40 och 60 procent av avdragen helt eller delvis måste underkännas.

Pressen ökar ytterligare framöver. Från och med nästa år höjs den nedre gränsen för reseavdrag från 11 000 till 15 000 kronor, vilket innebär att färre svenskar kommer att kunna utnyttja avdraget.