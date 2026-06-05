Skatteverket trappar upp jakten på felaktiga avdrag. Ett vvs-företag i Stockholmsområdet får nu en rejäl bakläxa efter att ha dragit av kostnader för bland annat en Japanresa och en segelbåt.
Företag drog av resa till Japan och segelbåt – Skatteverket säger nej
Fretaget, som hyr ut personal till vvs- och byggbranschen, fått höjd skatt, moms och arbetsgivaravgifter efter en granskning.
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Det som sticker ut är vad bolaget lagt pengarna på.
Letade kunder i Japan
En av posterna är en resa till Japan för två personer, med flyg, mat, boende och guide, skriver Byggnadsarbetaren.
Företaget uppgav att resan gjordes för att söka kunder och studera tekniska lösningar, men Skatteverket godtar inte förklaringen.
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Myndigheten konstaterar att det saknas dokumentation, program och uppgifter om vilka affärskontakter som träffades. Resan bedöms i stället som en förmån och en ”inbesparad levnadskostnad”.
Båt saknar koppling till verksamheten
Även en segelbåt och en båtvagn underkänns. Företaget hävdade att båten köpts på auktion och skulle renoveras för att kunna användas som boende för personal mellan kunduppdrag.
Skatteverket anser dock att båten saknar koppling till verksamheten och bedömer kostnaden som privat.
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Därtill nekas bolaget avdrag för flera fakturor som rör maskinhyra, transporter och arbete, eftersom företaget enligt myndigheten inte kunnat visa att arbetena verkligen utförts.
Sammantaget ska företaget betala omkring 350 000 kronor i höjd skatt, moms, arbetsgivaravgifter och skattetillägg.
Hälften av reseavdragen underkänns
Fallet är ett av många i en bredare upptrappning från Skattverket för avdrag.
Skatteverket underkänner fel eller rent fusk i runt hälften av alla granskade reseavdrag. För inkomståret 2024 betalades över 28,5 miljarder kronor ut i reseavdrag.
Den vanligaste fällan är den så kallade tidsvinstregeln, som kräver att en bilresa sparar minst två timmar per dag jämfört med kollektivtrafik.
I storstäderna är det sällan möjligt att bevisa, eftersom kollektivtrafiken är väl utbyggd. Skatteverket matchar i dag bostadsadresser mot arbetsplatser och faktiska restider för att automatiskt flagga ogrundade yrkanden.
Skatteverkets expert Johan Schauman uppger att mellan 40 och 60 procent av avdragen helt eller delvis måste underkännas.
Pressen ökar ytterligare framöver. Från och med nästa år höjs den nedre gränsen för reseavdrag från 11 000 till 15 000 kronor, vilket innebär att färre svenskar kommer att kunna utnyttja avdraget.