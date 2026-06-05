Min Doktor får rätt – domstol river Konkurrensverkets miljonavgift

Domstolen gör en annan bedömning. Underlaget visar inte att överenskommelsen i sig var av sådan art att den kunde klassas som en begränsning genom syfte, enligt beslutet.

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Kritik mot Konkurrensverkets analys

Domstolen riktar också kritik mot Konkurrensverket för att inte ha analyserat samarbetets faktiska eller möjliga effekter på konkurrensen.

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Min Doktor får ersättning för kostnader

Min Doktor får även ersättning för rättegångskostnader på drygt 10,9 miljoner kronor.

”Vi är mycket glada över beslutet”, säger vd Jonas Vig i ett pressmeddelande och framhåller att bolaget under hela processen ifrågasatt Konkurrensverkets bedömning.

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Han beskriver processen som lång och kostsam, och säger att bolaget nu vill lägga ärendet bakom sig och fokusera på att utveckla vården vidare.

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