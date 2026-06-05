Hundratals svenskar lurade på miljoner i grönt pyramidbedrägeri

Bakom verksamheten står det Malmöbaserade bolaget Filantropens Finanshus, vilket Småspararguiden kunnat fastställa.

Bolaget har sedan 2019 sålt onoterade företagsobligationer till privatpersoner, marknadsförda som trygga och hållbara investeringar.

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Investerarna lovades mellan 7 och 10 procent i årlig avkastning.

Skulle investerat närmare halv miljard

På bolagets webbplats presenterades fyra projekt för investerarna: grön el, rent vatten och solenergi i Sydafrika. Enligt informationen skulle cirka 440 miljoner kronor ha investerats i projekten.

Den uppgiften är felaktig, konstaterar EBM i ett pressmeddelande. Det verkliga beloppet som kunnat identifieras uppgår till cirka 120 miljoner kronor.

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Ett av de bolag som emitterat obligationerna är Solanti AB, som enligt uppgift har samma styrelse som Filantropens Finanshus.

Solanti har uppgett att man samarbetar med lokala leverantörer, myndigheter och föreningar i Sydafrika och att investeringarna väntas bidra till ökat välmående i Kapprovinsen.

EBM noterar samtidigt att ett ytterligare projekt, en AI-bot riktad mot tandvård, tagits bort från webbplatsen, och att inga utvecklingskostnader för tjänsten har kunnat identifieras i utredningen.