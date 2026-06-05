Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört ett tillslag i Malmö inom ramen för en omfattande förundersökning om grovt investeringsbedrägeri. Ett stort antal personer har förmåtts investera i obligationer kopplade till påstådda projekt inom grön energi i Sydafrika, pengar som nu misstänks ha försvunnit i ett klassiskt Ponziupplägg.
Hundratals svenskar lurade på miljoner i grönt pyramidbedrägeri
Bakom verksamheten står det Malmöbaserade bolaget Filantropens Finanshus, vilket Småspararguiden kunnat fastställa.
Bolaget har sedan 2019 sålt onoterade företagsobligationer till privatpersoner, marknadsförda som trygga och hållbara investeringar.
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Investerarna lovades mellan 7 och 10 procent i årlig avkastning.
Skulle investerat närmare halv miljard
På bolagets webbplats presenterades fyra projekt för investerarna: grön el, rent vatten och solenergi i Sydafrika. Enligt informationen skulle cirka 440 miljoner kronor ha investerats i projekten.
Den uppgiften är felaktig, konstaterar EBM i ett pressmeddelande. Det verkliga beloppet som kunnat identifieras uppgår till cirka 120 miljoner kronor.
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Ett av de bolag som emitterat obligationerna är Solanti AB, som enligt uppgift har samma styrelse som Filantropens Finanshus.
Solanti har uppgett att man samarbetar med lokala leverantörer, myndigheter och föreningar i Sydafrika och att investeringarna väntas bidra till ökat välmående i Kapprovinsen.
EBM noterar samtidigt att ett ytterligare projekt, en AI-bot riktad mot tandvård, tagits bort från webbplatsen, och att inga utvecklingskostnader för tjänsten har kunnat identifieras i utredningen.
Inga utbetalningar har skett till Sydafrik
Utredningen talar starkt för att inga utbetalningar gjorts till Sydafrika eller till konton kopplade till faktiska investeringar.
I stället ska stora delar av pengarna ha förts över till den misstänkte huvudmannen och personer i hans närhet.
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Totalt har 19 miljoner kronor återbetalats till investerare, men de pengarna misstänks inte komma från någon avkastning i projekten, utan från nya investerares inbetalningar.
”Förfarandet är typiskt för ett så kallat Ponzi upplägg, dvs. ett investeringsbedrägeri där tidigare investerare betalas med pengar från nya investerare. Bluffen saknar verklig verksamhet och fungerar bara så länge nya deltagare lockas in”, säger Fredrik Petersson, senior åklagare vid EBM och den som leder utredningen.
Två gripna
Två ledande personer i bolaget har gripits, misstänkta för grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott, skriver Affärsvärlden.
Filantropens Finanshus uppger till Småspararguiden att två personer delgivits misstanke om brott.
De misstänkta nekar till brott. Den största enskilda investering som EBM hittills identifierat uppgår till nästan 7 miljoner kronor.
EBM arbetar nu vidare med att kartlägga målsägande och penningflöden. Utredningen fortsätter med förhör av de misstänkta och genomgång av beslagtaget tekniskt material.