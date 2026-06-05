Rättegångskostnaderna i civila mål fortsätter att rusa i Norge. Regeringsadvokaten Fredrik Sejersted ser en marknad som tappat kontrollen – och efterlyser domare som vågar sätta ned foten.
Regeringsadvokaten slår larm: Advokatkostnaderna skenar
Fredrik Sejersted, som leder den norska statens juridiska ombud i civila mål, beskriver en kostnadsutveckling som gått från oroande till akut.
Timpriser som tidigare låg runt 3 000 norska kronor har på kort tid fördubblats, samtidigt som advokatbyråerna bemannar mål med allt större team.
”Alltför många jurister lägger ner alltför många timmar på en alltför hög timtaxa”, säger han i en intervju med Dagens Næringsliv.
Staten protesterar – men domstolarna bromsar sällan
Regeringsadvokaten berättar att staten numera invänder mot motpartens kostnadsyrkanden ungefär en gång i veckan, särskilt i mål mot stora affärsjuridiska byråer.
I ett uppmärksammat fall sänkte domaren ersättningen som staten skulle betala från 1,5 miljoner till 300 000 kronor. Det innebar en reduktion på 80 procent. Men sådana beslut är fortfarande undantag, menar Sejersted.
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Advokatsamfundet: Långa mål driver kostnader
Norska Advokatförbundets generalsekreterare Merete Smith delar bilden av att kostnaderna ökar, men betonar att orsakerna varierar.
Hon lyfter att mål i Norge ofta pågår längre än i grannländerna, vilket driver upp kostnaderna även när timpriserna är lägre. För privatpersoner har kostnaderna ökat i takt med lönerna, men i tvister mellan företag har ökningen varit betydligt större.
Domstolarna pressas av större mål och mer material
Domstoladministrationens direktör Leif Otto Østerbø beskriver en situation där domstolarna är underbemannade samtidigt som målen växer och dokumentmängden ökar.
När domare får mindre tid att styra processen får advokater större utrymme att lägga fler timmar på ett mål. Detta gör arbetet ännu tyngre för domstolarna.
Østerbø har tidigare föreslagit ett kostnadstak – exempelvis 25 procent av tvistesumman i mål under tio miljoner kronor – för att tvinga fram en kulturförändring.
Vill se standard för ”nödvändiga kostnader”
Sejersted efterlyser tydligare riktlinjer för vad som ska räknas som nödvändiga kostnader enligt lagen.
”Marknaden verkar vara dysfunktionell, i den meningen att den ofta misslyckas med att prissätta korrekt baserat på kvalitet”, säger han.
Han vill att domare ska utgå från en rimlig inkomstnivå för advokater och använda en standardmodell för antal timmar och timtaxa – med möjlighet till justering i särskilt komplexa mål.
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