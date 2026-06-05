Regeringsadvokaten slår larm: Advokatkostnaderna skenar

Fredrik Sejersted, som leder den norska statens juridiska ombud i civila mål, beskriver en kostnadsutveckling som gått från oroande till akut.



Timpriser som tidigare låg runt 3 000 norska kronor har på kort tid fördubblats, samtidigt som advokatbyråerna bemannar mål med allt större team.

”Alltför många jurister lägger ner alltför många timmar på en alltför hög timtaxa”, säger han i en intervju med Dagens Næringsliv.

Staten protesterar – men domstolarna bromsar sällan

Regeringsadvokaten berättar att staten numera invänder mot motpartens kostnadsyrkanden ungefär en gång i veckan, särskilt i mål mot stora affärsjuridiska byråer.

I ett uppmärksammat fall sänkte domaren ersättningen som staten skulle betala från 1,5 miljoner till 300 000 kronor. Det innebar en reduktion på 80 procent. Men sådana beslut är fortfarande undantag, menar Sejersted.

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