Domstol ifrågasätter Trumps tullar

Domstolen hörde under fredagen argument från 24 delstater och ett antal småföretag som utmanar tullarna, vilka trädde i kraft den 24 februari.

Delstaterna hävdar att Trump försökte kringgå Högsta domstolens beslut tidigare i februari, som slog fast att hans tullar från 2025, införda under lagen IEEPA från 1977, saknade tillräcklig juridisk grund, enligt Reuters.

Kortsiktig kontra långsiktig tolkning av lagen om tullar

I sitt beslut i februari åberopade Trump istället sektion 122 i handelslagen från 1974, som tillåter tullar i upp till 150 dagar för att korrigera allvarliga underskott i betalningsbalansen.

Men motståndarna menar att lagen var avsedd för kortsiktiga monetära nödlägen och att rutinmässiga handelsunderskott inte kvalificerar.

Under tre timmars argumentation ifrågasatte domare Timothy Stanceu om ett handelsunderskott ensamt kunde motivera åberopandet av 1974 års lag.

ANNONS

Brian Marshall, advokat för delstaten Oregon, uppmanade domarna att blockera tullbesluten snarare än att låta dem löpa ut enligt den normala 150-dagarsfristen, för att förhindra att administrationen åberopar andra lagar för att behålla dem permanent.

Trump har kritiserat Högsta domstolen

Trump har å sin sida vägrat att acceptera motgångarna. Han har kallat Högsta domstolen ”fullständigt inkompetent” och hävdar att han har ”fullständigt rätt” att införa nya tullar.

Sedan dess har administrationen inlett en rad handelsutredningar som kan bana väg för permanenta tullar som ersätter dem som ogiltigförklarats.

Handelsdomstolen meddelade inte när den planerar att fatta sitt beslut. Målet gäller inte andra Trump-tullar på exempelvis stål, aluminium och koppar, som införts under mer traditionell lagstiftning.