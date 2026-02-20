Amerikanska företag kräver pengarna tillbaka av Trump

Tullar som införts under Donald Trumps presidentperiod kan vara olagliga, slog USA:s högsta domstol fast under fredagen.

Det har väckt liv i amerikanska företag som har drabbats ekonomiskt av avgifterna.

Tullarna ska ha uppgått till cirka 133,5 miljarder dollar fram till mitten av december 2025, pengar som företagen nu vill ha tillbaka, skriver Financial Times.

Kräver återbetalning

Beslutet, fattat med 6–3 röster, slår fast att presidenten överskred sin befogenhet genom att införa nya tullar på flera länder.

Domstolen gav ingen vägledning om hur återbetalningar ska genomföras, vilket lämnar frågan till lägre instanser.

Handelskammaren och National Retail Federation var bland de första att kräva återbetalning, vilket omfattar både stora detaljhandelskedjor och små importörer.

Lär komma en våg av krav

ANNONS

American Apparel & Footwear Association uppmanar US Customs and Border Protection att snabbt ge tydliga riktlinjer för att påskynda processen.

Majoriteten av de stora företagen deltog inte i rättsprocessen, men exempelvis Costco har redan ansökt om återbetalning om tullarna ogiltigförklaras.

Branschexperter väntar nu en våg av nya krav efter högsta domstolens beslut, vilket kan frigöra betydande kapital för återinvestering i verksamheter och anställda.