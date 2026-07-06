Delägare stämmer advokatbyrå – kräver tillbaka många miljoner

Den internationella advokatbyrån Clifford Chance har stämts i en federal domstol i New York av två tidigare delägare.

De har ställt ett krav på återbetalning motsvarande nära 5,8 miljoner dollar i tidigare vinstandelar.

Tvisten gäller de tidigare delägarna Clifford Cone och Michael Sabin, som i januari lämnade byrån för konkurrenten Sidley Austin.

Ska prövas i USA

Enligt stämningsansökan kräver Clifford Chance tillbaka delar av de vinstandelar som betalats ut under de tre senaste räkenskapsåren före deras avhopp, skriver sajten Nonbillable.

Byrån hänvisar till bestämmelser i sitt engelska partneravtal som ger möjlighet att återkräva vinstandelar över en viss nivå när en delägare lämnar verksamheten.

Enligt handlingarna krävs Cone på motsvarande cirka 4,4 miljoner dollar och Sabin på omkring 1,4 miljoner dollar.

De tidigare delägarna motsätter sig kraven och hävdar att tvisten ska prövas enligt lagstiftningen i delstaten New York, inte enligt engelsk rätt.

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De menar att återkravsklausulerna fungerar som ekonomiska sanktioner mot advokater som byter arbetsgivare och därför strider mot delstatens regler om fri konkurrens inom advokatyrket.

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