Clifford Cone och Michael Sabin var delägare i en ansedd advokatbyrå, men lämnade för en konkurrent. Nu vill de ha pengar som gick förlorade i flytten.
Delägare stämmer advokatbyrå – kräver tillbaka många miljoner
Den internationella advokatbyrån Clifford Chance har stämts i en federal domstol i New York av två tidigare delägare.
De har ställt ett krav på återbetalning motsvarande nära 5,8 miljoner dollar i tidigare vinstandelar.
Tvisten gäller de tidigare delägarna Clifford Cone och Michael Sabin, som i januari lämnade byrån för konkurrenten Sidley Austin.
Ska prövas i USA
Enligt stämningsansökan kräver Clifford Chance tillbaka delar av de vinstandelar som betalats ut under de tre senaste räkenskapsåren före deras avhopp, skriver sajten Nonbillable.
Byrån hänvisar till bestämmelser i sitt engelska partneravtal som ger möjlighet att återkräva vinstandelar över en viss nivå när en delägare lämnar verksamheten.
Enligt handlingarna krävs Cone på motsvarande cirka 4,4 miljoner dollar och Sabin på omkring 1,4 miljoner dollar.
De tidigare delägarna motsätter sig kraven och hävdar att tvisten ska prövas enligt lagstiftningen i delstaten New York, inte enligt engelsk rätt.
De menar att återkravsklausulerna fungerar som ekonomiska sanktioner mot advokater som byter arbetsgivare och därför strider mot delstatens regler om fri konkurrens inom advokatyrket.
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Kan få stor betydelse
Stämningsansökan hänvisar bland annat till ett färskt etiskt utlåtande från advokatsamfundet i New York, där klausuler som avskräcker advokater från att gå till konkurrerande byråer bedöms kunna stå i strid med yrkesetiska regler.
Målet kan få betydelse långt utanför den enskilda tvisten.
En central fråga är i vilken utsträckning internationella advokatbyråer med huvudkontor i Storbritannien kan tillämpa engelska partneravtal på delägare som är baserade i USA.
De tidigare delägarna argumenterar för att ett sådant synsätt skulle göra det möjligt för globala advokatbyråer att kringgå New Yorks regler genom att hänvisa till engelsk rätt.
Clifford Chance har avböjt att kommentera den pågående rättsprocessen och uppger att bolaget kommer att bemöta anklagelserna inom ramen för domstolsförfarandet.
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