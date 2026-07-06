Fartygsbranschen ger upp gröna bränslen – vill ha kärnkraft

Gröna bränslen har länge pekats ut som lösningen för att minska sjöfartens klimatutsläpp.

Men nu börjar rederinäringen tappar tron på flera av dem.

Istället satsar allt fler fartygsägare på traditionella fossila bränslen, och hoppet står snarare till kärnkraftsdrivna handelsfartyg.

Kostnaderna prioriteras

En ny undersökning från International Chamber of Shipping visar att förtroendet för ammoniak och vätgas som kommersiellt gångbara drivmedel har minskat kraftigt det senaste året, skriver Financial Times.

Samtidigt bedömer en växande andel av branschens beslutsfattare att konventionella marina bränslen fortfarande är det mest realistiska alternativet under överskådlig tid.

Utvecklingen speglar en bransch där kostnader och tillgång på bränsle väger tyngre än klimatambitioner.

Enligt en rapport från Boston Consulting Group har viljan bland transportköpare att betala extra för klimatvänliga sjötransporter minskat, vilket gör investeringar i ny teknik svårare att räkna hem.

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