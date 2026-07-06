Fossila bränslen har gjort en återkomst när hoppet om gröna bränslen har falnat inom sjöfarten. Nu hoppas man istället på en annan lösning.
Fartygsbranschen ger upp gröna bränslen – vill ha kärnkraft
Gröna bränslen har länge pekats ut som lösningen för att minska sjöfartens klimatutsläpp.
Men nu börjar rederinäringen tappar tron på flera av dem.
Istället satsar allt fler fartygsägare på traditionella fossila bränslen, och hoppet står snarare till kärnkraftsdrivna handelsfartyg.
Kostnaderna prioriteras
En ny undersökning från International Chamber of Shipping visar att förtroendet för ammoniak och vätgas som kommersiellt gångbara drivmedel har minskat kraftigt det senaste året, skriver Financial Times.
Samtidigt bedömer en växande andel av branschens beslutsfattare att konventionella marina bränslen fortfarande är det mest realistiska alternativet under överskådlig tid.
Utvecklingen speglar en bransch där kostnader och tillgång på bränsle väger tyngre än klimatambitioner.
Enligt en rapport från Boston Consulting Group har viljan bland transportköpare att betala extra för klimatvänliga sjötransporter minskat, vilket gör investeringar i ny teknik svårare att räkna hem.
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Svårt att veta i förväg
Sjöfarten står för omkring tre procent av världens samlade koldioxidutsläpp och ungefär elva procent av transportsektorns utsläpp.
Samtidigt har arbetet inom FN-organet International Maritime Organization med att införa ett globalt system för prissättning av koldioxid bromsats av politiska motsättningar mellan medlemsländerna.
Osäkerheten gör investeringsbesluten allt mer komplicerade.
Ett handelsfartyg används ofta i över två decennier, vilket innebär att rederier måste välja system långt innan det är klart vilka bränslen som blir dominerande.
Många väljer därför så kallade dubbelbränslefartyg som kan köras både på fossila och alternativa drivmedel.
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Dröjer innan det blir gångbart
Samtidigt beställer flera rederier åter fartyg som enbart drivs med fossila bränslen. Argumentet är att moderna motorer är betydligt bränslesnålare än äldre generationer och därmed ger lägre utsläpp per transporterad last.
Parallellt prövas andra lösningar. Vissa aktörer investerar i system för koldioxidinfångning ombord, medan andra återupplivar vindkraft genom segel som minskar bränsleförbrukningen.
Ett växande antal företag ser även kärnkraft som ett framtida alternativ. Tekniken används sedan länge i militära ubåtar och ryska isbrytare, men utvecklas nu för kommersiell sjöfart.
Tekniken väntas dock inte bli kommersiellt tillgänglig förrän tidigast under 2030-talet.
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