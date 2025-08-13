Dålig AI-kunskap skapar problem i finanssektorn

AI har lyfts fram som ett sätt att motverka penningtvätt.

Med kapacitet för att analysera stora datamängder borde AI vara ett utmärkt verktyg för den som vill ha bättre koll på brottsligheten.

Men det tycks ändå så länge vara en utopi, åtminstone i den svenska finanssektorn. Där är nämligen användningen av AI för att upptäcka penningtvätt fortfarande låg, skriver Dagens Juridik.

En minoritet använder det

Det är konsultföretaget Advisense som har utfört undersökningen och omfattat 28 finansiella institut. Där ser man att flera hinder bromsar utvecklingen.

Endast 12 procent av de tillfrågade använder AI för att analysera mönster i betalningsflöden. Ingen uppger att avancerade AI-lösningar med kontinuerlig optimering finns på plats.

En tredjedel har inte påbörjat någon AI-utveckling, medan knappt hälften undersöker möjliga tillämpningar. Pilotprojekt pågår hos 17 procent och 8 procent planerar implementering.

