Dålig AI-kunskap skapar problem i finanssektorn

penningtvätt
En liten del av alla penningtvättsbrott klaras upp i Sverige. (Foto: Fredrik Sandberg/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Penningtvätt kostar stora summor pengar för svenska finansbolag varje år. Ändå är sektorn dålig på att använda AI i kampen mot brottsligheten, visar en ny rapport.

AI har lyfts fram som ett sätt att motverka penningtvätt.

Med kapacitet för att analysera stora datamängder borde AI vara ett utmärkt verktyg för den som vill ha bättre koll på brottsligheten.

Men det tycks ändå så länge vara en utopi, åtminstone i den svenska finanssektorn. Där är nämligen användningen av AI för att upptäcka penningtvätt fortfarande låg, skriver Dagens Juridik.

En minoritet använder det

Det är konsultföretaget Advisense som har utfört undersökningen och omfattat 28 finansiella institut. Där ser man att flera hinder bromsar utvecklingen.

Endast 12 procent av de tillfrågade använder AI för att analysera mönster i betalningsflöden. Ingen uppger att avancerade AI-lösningar med kontinuerlig optimering finns på plats.

Fler fällande domar skulle kunna bli resultatet av att AI används mer, men då krävs det bättre svar kring transparens, menar experter. (Foto: Christine Olsson/TT).
En tredjedel har inte påbörjat någon AI-utveckling, medan knappt hälften undersöker möjliga tillämpningar. Pilotprojekt pågår hos 17 procent och 8 procent planerar implementering.

Har gamla system

Huvudproblemet är brist på intern AI-kompetens kopplad till finansiell brottsprevention, enligt Advisense. Många banker och fintechbolag har också gamla system som är svåra att integrera med AI-lösningar.

Kostnader för att byta ut system och svårigheter att mäta investeringars effekt på penningtvätt gör att utvecklingen går långsamt.

Behöver transparens

Tillgång till kvalitetssäkrad data och osäkerhet kring regelverk är ytterligare hinder. Många aktörer är oroade över hur AI-modeller kan förklaras och bedömas som transparenta.

Exempelvis har Klarna, som annars har uttryckt sig positivt till AI, valt att inte använda tekniken i kampen mot penningtvätt, skriver Dagens Industri.

Många falska larm

Över 80 procent uppger i Advisenses rapport att det saknas tydliga riktlinjer för vad som är acceptabel användning av AI mot penningtvätt.

Falska larm är också ett stort problem. Bankernas övervakningssystem genererar 85–95 procent falska varningar, vilket leder till höga utredningskostnader och begränsad effekt.

Endast en procent av penningtvättsfallen stoppas enligt Europol, vilket understryker behovet av mer effektiva metoder, skriver Dagens Juridik.

