Svenska AI-raketen Sana kopplas till Claude och Copilot

Amerikanska HR- och ekonomijätten Workday presenterade på tisdagen ett nytt partnerskap med AI-bolaget Anthropic, som utvecklar AI-assistenten Claude. Beskedet kom på Workdays kundkonferens Workday Rising i Las Vegas, enligt ett pressmeddelande.

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I centrum står svenska Sana, som Workday köpte för cirka 1,1 miljarder dollar. Affären tillkännagavs i september 2025 och slutfördes i november samma år.

Agenter som sköter löner och bokslut

Samarbetet innebär att Sanas AI-agenter kopplas ihop med Claude. Användare ska kunna börja arbetet i det ena verktyget och fortsätta i det andra utan att tappa sammanhanget. De två systemen utbyter information via MCP, en öppen standard för att koppla AI-modeller till andra system.

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Inne i Claude ska anställda kunna använda Sanas agenter, analysera HR- och ekonomidata från Workday och genomföra åtgärder direkt. Workday ger två exempel. En chef kan jämföra lediga tjänster mot befintlig bemanning och budget och ta fram en plan för att tillsätta rollerna internt. En ekonomichef kan stämma av avvikande fakturor mot inköpsorder och godkänna dem.

Åt andra hållet ska Sana sköta långa, komplexa processer som lönerevisioner och bokslut. När ett enskilt moment kräver det, till exempel att formulera en motivering till en anställds löneökning, anropar Sana Claude. Enligt Workday delas då bara den information som just det steget behöver, och datan stannar i Workday.

ANNONS

Workdays befintliga behörigheter gäller för varje förfrågan, och användaren måste själv bekräfta varje ändring.

”Beslut inom HR och ekonomi påverkar varje anställds lön, roll och karriär”, säger Ankur Sinha, teknikchef för företags- och branschlösningar på Anthropic, i pressmeddelandet.