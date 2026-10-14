Svenska Sana, som Workday köpte för över tio miljarder kronor, ska nu in i Anthropics AI-assistent Claude. Samtidigt breddas integrationen mot Microsoft Copilot, Slack och Googles Gemini.
Svenska AI-raketen Sana kopplas till Claude och Copilot
Amerikanska HR- och ekonomijätten Workday presenterade på tisdagen ett nytt partnerskap med AI-bolaget Anthropic, som utvecklar AI-assistenten Claude. Beskedet kom på Workdays kundkonferens Workday Rising i Las Vegas, enligt ett pressmeddelande.
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I centrum står svenska Sana, som Workday köpte för cirka 1,1 miljarder dollar. Affären tillkännagavs i september 2025 och slutfördes i november samma år.
Agenter som sköter löner och bokslut
Samarbetet innebär att Sanas AI-agenter kopplas ihop med Claude. Användare ska kunna börja arbetet i det ena verktyget och fortsätta i det andra utan att tappa sammanhanget. De två systemen utbyter information via MCP, en öppen standard för att koppla AI-modeller till andra system.
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Inne i Claude ska anställda kunna använda Sanas agenter, analysera HR- och ekonomidata från Workday och genomföra åtgärder direkt. Workday ger två exempel. En chef kan jämföra lediga tjänster mot befintlig bemanning och budget och ta fram en plan för att tillsätta rollerna internt. En ekonomichef kan stämma av avvikande fakturor mot inköpsorder och godkänna dem.
Åt andra hållet ska Sana sköta långa, komplexa processer som lönerevisioner och bokslut. När ett enskilt moment kräver det, till exempel att formulera en motivering till en anställds löneökning, anropar Sana Claude. Enligt Workday delas då bara den information som just det steget behöver, och datan stannar i Workday.
Workdays befintliga behörigheter gäller för varje förfrågan, och användaren måste själv bekräfta varje ändring.
”Beslut inom HR och ekonomi påverkar varje anställds lön, roll och karriär”, säger Ankur Sinha, teknikchef för företags- och branschlösningar på Anthropic, i pressmeddelandet.
Bara tidig åtkomst än så länge
Sana-integrationen i Claude finns i dag bara för kunder med tidig åtkomst. Bredare tillgänglighet väntas mot slutet av 2026.
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Claude är inte den enda plattformen. Enligt Benzinga ska Sana också fungera i Googles Gemini Enterprise, Microsoft Copilot och Teams samt Slack, så att anställda kan starta Workday-ärenden därifrån. Workday meddelade samtidigt att bolaget ska köpa C1.ai, som arbetar med identitetsstyrning.
Relationen mellan bolagen går redan åt båda hållen. Anthropic sköter sin egen ekonomi och personaladministration i Workday. Workday använder i sin tur Claude internt, bland annat kodverktyget Claude Code i produktutvecklingen.
Grundaren blev AI-chef
Sana grundades 2016 av Joel Hellermark och har utvecklat AI-verktyg för kunskapshantering och utbildning inom företag. I dag är Hellermark AI-chef på Workday.
Realtid har tidigare rapporterat om miljardaffären. När den blev klar fördubblades Sanas värdering från 5,2 miljarder kronor, enligt Affärsvärlden. Säljare var bland andra riskkapitalbolaget EQT, miljardären Katarina Martinson och Avanza-grundaren Sven Hagströmer.
Sana är centralt i Workdays AI-strategi. Bolaget vill att Sana ska bli medarbetarnas första ingång till arbetet, i stället för konkurrenternas assistenter. Sanas produktchef Gerrit Kazmaier på Workday, numera ordförande för produkt och teknik, var redan vid köpet en av de drivande bakom affären.
Även Dagens PS har skrivit om Workdays AI-förvärv, och Realtid har tidigare skrivit om hur Workday-aktien reagerat på satsningen.