17 anställda – PR-byrån kan säljas för 780 miljoner kronor

Kommunikationskoncernen Public Policy Holding köper den amerikanska strategiska kommunikationsbyrån Reevemark som bara har funnits i sju år.

Förvärvet ska stärka koncernens erbjudande inom rättsliga tvister, myndighetskontakter och krishantering.

Reevemark, med huvudkontor i New York, har 17 anställda och kommer att fortsätta verka som ett fristående bolag inom Public Policys dotterbolagsgrupp TrailRunner International.

Blir kvar under lång tid

En första betalning på 28 miljoner dollar genomfördes den 1 november. Av beloppet betalades 95 procent kontant.

Den totala köpeskillingen kan uppgå till 80 miljoner dollar, enligt personer med insyn i affären som Reuters refererar till.

Reevemark grundades 2018 av Brandy Bergman, Hugh Burns, Paul Caminiti, Delia Cannan och Renee Soto. De fem grundarna har tidigare arbetat som delägare och höga chefer på pr-byrån Sard Verbinnen.

Samtliga har nu tecknat långsiktiga anställningsavtal med den nya ägaren.

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