Kommunikation och PR har blivit en lukrativ affär, och det krävs inte flera hundra anställda. Det är uppköpet av Reevemark ett bevis på.
17 anställda – PR-byrån kan säljas för 780 miljoner kronor
Kommunikationskoncernen Public Policy Holding köper den amerikanska strategiska kommunikationsbyrån Reevemark som bara har funnits i sju år.
Förvärvet ska stärka koncernens erbjudande inom rättsliga tvister, myndighetskontakter och krishantering.
Reevemark, med huvudkontor i New York, har 17 anställda och kommer att fortsätta verka som ett fristående bolag inom Public Policys dotterbolagsgrupp TrailRunner International.
Blir kvar under lång tid
En första betalning på 28 miljoner dollar genomfördes den 1 november. Av beloppet betalades 95 procent kontant.
Den totala köpeskillingen kan uppgå till 80 miljoner dollar, enligt personer med insyn i affären som Reuters refererar till.
Reevemark grundades 2018 av Brandy Bergman, Hugh Burns, Paul Caminiti, Delia Cannan och Renee Soto. De fem grundarna har tidigare arbetat som delägare och höga chefer på pr-byrån Sard Verbinnen.
Samtliga har nu tecknat långsiktiga anställningsavtal med den nya ägaren.
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Har arbetat med känsliga ärenden
Byrån är specialiserad på strategisk kommunikation i samband med rättsliga processer och anlitas ofta av ledande amerikanska advokatbyråer inom tvister och aktieägaraktivism.
Verksamheten omfattar även kommunikation vid företagsförvärv, omstruktureringar och myndighetsutredningar.
Bland de uppmärksammade uppdragen finns Cornell University, som anlitat byrån i samband med att universitetet hanterar ett omfattande fall av sexuella övergrepp.
Förvärvet är Public Policys andra affär inom kommunikation kopplad till rättsliga processer på fyra månader. Tidigare köpte koncernen Tancredi Intelligent Communication, med verksamhet i London och Milano.
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Får tillgång till nätverket
Genom affären får Public Policys omkring 1 500 befintliga kunder tillgång till Reevemarks specialistkompetens.
Samtidigt får Reevemarks kunder tillgång till koncernens nätverk i Washington DC, Texas, Kalifornien, London och Milano.
Affären sker mot bakgrund av en konsolidering inom strategisk kommunikation.
Riskkapitalbolag och andra investerare har visat ett växande intresse för branschen, som kännetecknas av återkommande intäkter, långvariga kundrelationer och goda tillväxtmöjligheter.
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