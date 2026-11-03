Tysklands högsta domstol har fastställt fängelsestraffet för en tidigare chef i den luxemburgska fondgruppen Sheridan. Tillsammans med medhjälpare begärde han tillbaka över 460 miljoner euro, drygt fem miljarder kronor, i skatt som aldrig hade betalats in. Bara en bråkdel betalades ut.
Fondchef får fängelse – jagade fem miljarder i falsk återbäring
Den tyska federala domstolen Bundesgerichtshof (BGH) har avslagit överklagandet från Günter G., tidigare vd för flera fondbolag i Sheridan-gruppen. Det framgår av ett pressmeddelande från domstolen den 2 november.
Därmed står domen från Landgericht Bonn fast: tre år och nio månaders fängelse för skattebrott och försök till skattebrott i två fall. Domen är nu slutgiltig.
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BGH fattade sitt beslut redan den 18 augusti, men offentliggjorde det först i måndags – nästan exakt ett år efter att tingsrätten i Bonn meddelade sin dom den 3 november 2025.
Rättegången i Bonn var en av de mer utdragna i cum-ex-härvan. Enligt Handelsblatt pågick den i 59 förhandlingsdagar under nästan två år. Straffet motsvarar exakt vad åklagaren yrkade på.
Så gick upplägget till
Enligt tingsrättens slutsatser, som BGH återger, startade Günter G. tillsammans med andra inblandade ett antal delfonder. En medgärningsman sålde andelarna till förmögna privatinvesterare.
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Pengarna slussades sedan vidare till ett fondbolag på Malta respektive Irland samt till flera amerikanska pensionsfonder. Med kapitalet gjordes under 2011 avista- och terminsaffärer i tyska aktier tillsammans med blankare, kring respektive avstämningsdag för utdelning.
Det här är grunden för det så kallade cum-ex. Aktier handlas fram och tillbaka med (cum) och utan (ex) rätt till utdelning, så att flera parter kan begära tillbaka en källskatt som bara har betalats en gång, eller inte alls.
De utländska fonderna och de förment amerikanska pensionsfonderna ansökte därefter hos den tyska skattemyndigheten Bundeszentralamt für Steuern om återbetalning av kapitalinkomstskatt och solidaritetstillägg på totalt mer än 460 miljoner euro. De hänvisade till dubbelbeskattningsavtal och lämnade in felaktiga skatteintyg.
Enligt domstolen visste Günter G. och de övriga att ingen skatt hade hållits inne och betalats till den tyska staten.
Fick ut under en miljon
Planen gick dock till stor del i stöpet. Skattemyndigheten betalade felaktigt ut pengar i ett enda fall, knappt en miljon euro, motsvarande omkring elva miljoner kronor. Övriga ansökningar avslogs.
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Som ersättning för sin insats fick Günter G. en vinstandelsrätt i ett av Sheridan-bolagen värd över 1,5 miljoner euro. Domstolen har beslutat att 1 533 987 euro, närmare 17 miljoner kronor, ska förverkas.
Arbetade med ”Mister Cum-Ex”
När åklagaren höll sin slutplädering i september 2025 beskrev hon affärerna som ett grepp i skattekassan, rapporterade Handelsblatt då. Enligt åklagaren samarbetade Günter G., i egenskap av styrelseordförande för Sheridan, med advokaterna Hanno Berger och Kai-Uwe Steck.
Berger brukar beskrivas som arkitekten bakom cum-ex-affärerna och dömdes 2022 av Landgericht Bonn till åtta års fängelse.
En av Tysklands största skattebrottshärvor
Domen mot Sheridan-chefen är ännu ett avslutat kapitel i härvan som fortfarande sysselsätter tyska åklagare. I augusti åtalades fyra tidigare medarbetare på Commerzbank, och åklagarmyndigheten i Frankfurt utredde då ytterligare 39 misstänkta.
Skadan av cum-ex har uppskattats till omkring tio miljarder euro, enligt beräkningar som tidigare överåklagaren Anne Brorhilker lyft fram.
Enligt Bloomberg har utredningarna lett till razzior mot ett dussintal internationella banker och omfattar över 1 800 misstänkta bara i Tyskland.