Fondchef får fängelse – jagade fem miljarder i falsk återbäring

Den tyska federala domstolen Bundesgerichtshof (BGH) har avslagit överklagandet från Günter G., tidigare vd för flera fondbolag i Sheridan-gruppen. Det framgår av ett pressmeddelande från domstolen den 2 november.

Därmed står domen från Landgericht Bonn fast: tre år och nio månaders fängelse för skattebrott och försök till skattebrott i två fall. Domen är nu slutgiltig.

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BGH fattade sitt beslut redan den 18 augusti, men offentliggjorde det först i måndags – nästan exakt ett år efter att tingsrätten i Bonn meddelade sin dom den 3 november 2025.

Rättegången i Bonn var en av de mer utdragna i cum-ex-härvan. Enligt Handelsblatt pågick den i 59 förhandlingsdagar under nästan två år. Straffet motsvarar exakt vad åklagaren yrkade på.

Så gick upplägget till

Enligt tingsrättens slutsatser, som BGH återger, startade Günter G. tillsammans med andra inblandade ett antal delfonder. En medgärningsman sålde andelarna till förmögna privatinvesterare.

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Pengarna slussades sedan vidare till ett fondbolag på Malta respektive Irland samt till flera amerikanska pensionsfonder. Med kapitalet gjordes under 2011 avista- och terminsaffärer i tyska aktier tillsammans med blankare, kring respektive avstämningsdag för utdelning.

Det här är grunden för det så kallade cum-ex. Aktier handlas fram och tillbaka med (cum) och utan (ex) rätt till utdelning, så att flera parter kan begära tillbaka en källskatt som bara har betalats en gång, eller inte alls.

De utländska fonderna och de förment amerikanska pensionsfonderna ansökte därefter hos den tyska skattemyndigheten Bundeszentralamt für Steuern om återbetalning av kapitalinkomstskatt och solidaritetstillägg på totalt mer än 460 miljoner euro. De hänvisade till dubbelbeskattningsavtal och lämnade in felaktiga skatteintyg.

Enligt domstolen visste Günter G. och de övriga att ingen skatt hade hållits inne och betalats till den tyska staten.