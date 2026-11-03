Nästan 300 miljoner. Så mycket får Sundsvalls kommunala bolag SKIFU för försäljningen av en universitetsbyggnad.
Kommun säljer universitetshus för 295 miljoner – ska betala av skulder
Fastighetsbolaget Hemsö förvärvar universitetsfastigheten Förrådet 2 på Campus Sundsvall från det kommunala fastighetsbolaget SKIFU.
Det skriver Fastighetsvärlden.
Köpeskillingen uppgår till 295 miljoner kronor.
Vill minska skulderna
Fastigheten ligger i centrala Sundsvall och omfattar cirka 12 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
Mittuniversitetet är hyresgäst och använder lokalerna för undervisning, kontor och annan universitetsverksamhet. Det återstår omkring nio år av det befintliga hyresavtalet.
Genom affären återetablerar sig Hemsö på fastighetsmarknaden i Sundsvall. Förvärvet är en del av bolagets långsiktiga satsning på samhällsfastigheter, med särskilt fokus på utbildningsfastigheter och offentliga hyresgäster.
För SKIFU är försäljningen en del av Sundsvalls kommuns arbete med att minska kommunkoncernens totala låneskuld.
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Bättre ekonomi
Avyttringen följer ett beslut i kommunfullmäktige om fastighetsförsäljningar för att stärka kommunens ekonomiska ställning.
Fastigheten utgör en integrerad del av den etablerade campusmiljön i Sundsvall.
Hemsö ser förvärvet som en möjlighet att utveckla långsiktiga samarbeten med offentliga verksamheter i regionen, samtidigt som Mittuniversitetets verksamhet kan fortsätta i lokalerna.
Tillträdet genomfördes den 30 oktober 2026.
Hemsö hade MSA som legal rådgivare i transaktionen. SKIFU företräddes av Nordanö och MAQS, som framöver kommer att verka under namnet Keelion Law Advokatbyrå AB.
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