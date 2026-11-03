Kommun säljer universitetshus för 295 miljoner – ska betala av skulder

Fastighetsbolaget Hemsö förvärvar universitetsfastigheten Förrådet 2 på Campus Sundsvall från det kommunala fastighetsbolaget SKIFU.

Det skriver Fastighetsvärlden.

Köpeskillingen uppgår till 295 miljoner kronor.

Vill minska skulderna

Fastigheten ligger i centrala Sundsvall och omfattar cirka 12 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Mittuniversitetet är hyresgäst och använder lokalerna för undervisning, kontor och annan universitetsverksamhet. Det återstår omkring nio år av det befintliga hyresavtalet.

Genom affären återetablerar sig Hemsö på fastighetsmarknaden i Sundsvall. Förvärvet är en del av bolagets långsiktiga satsning på samhällsfastigheter, med särskilt fokus på utbildningsfastigheter och offentliga hyresgäster.

För SKIFU är försäljningen en del av Sundsvalls kommuns arbete med att minska kommunkoncernens totala låneskuld.

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