Den belgiske prinsen Henri de Croÿ står sedan måndagen inför rätta i Paris. Enligt åklagaren hjälpte hans nätverk över 300 förmögna fransmän att gömma mer än 200 miljoner euro i offshorebolag. Den undandragna skatten uppgår till minst 54 miljoner euro.
Prins inför rätta – 658 brevlådeföretag i gigantisk skattehärva
Rättegången i den så kallade Dubai Papers-härvan inleddes den 2 november vid brottmålsdomstolen i Paris och pågår till den 3 december. På de åtalades bänk sitter 13 personer och tre bolag, däribland nio ledande personer i förmögenhetsförvaltaren Hélin International, tre advokater och en fransk revisor, rapporterar Le Monde.
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I centrum står Henri de Croÿ, 68 år, som enligt åtalet ledde verksamheten och i den interna kommunikationen gick under kodnamnet ”A3”. Bredvid honom sitter brodern och kompanjonen Emmanuel de Croÿ, samt den brittiska mecenaten Géraldine Whittaker, vars välgörenhetstruster misstänks ha använts för att gömma klienternas pengar, enligt France 24.
De åtalade står anklagade för medhjälp till skattebrott, grov penningtvätt i organiserad form samt brottslig sammanslutning.
Nyckelfärdigt fusk
Enligt åklagarsidan förvaltade gruppen Jawer/Helin över 200 miljoner euro åt 322 personer skattskrivna i Frankrike. Tillgångarna doldes bakom 658 offshorebolag, uppger belgiska La Libre. Truster och skalbolag gjorde det svårt att se vem som egentligen ägde pengarna.
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Den franska skattemyndigheten beräknas ha gått miste om minst 54 miljoner euro mellan 2007 och 2018.
Upplägget började i Schweiz under namnet Jawer, men flyttades 2007 till Förenade Arabemiraten och döptes om till Helin när den schweiziska banksekretessen började luckras upp. Emiraten har tidigare funnits på EU:s svarta lista över skatteparadis.
Avslöjades av läcka
Härvan avslöjades av franska veckotidningen L’Obs i september 2018. Året därpå fick den franska finansåklagarmyndigheten PNF anonymt ett USB-minne med hundratusentals interna dokument från Hélin International, enligt juristsajten Club des Juristes. Därefter följde sju års utredning.
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Flera mindre centrala aktörer har redan valt att erkänna i förenklade förfaranden. De har fått straff på upp till tre års villkorligt fängelse och böter på 240 000 euro, enligt AFP.
Enligt France 24 bestrider Henri de Croÿ inte de uppgifter som nu läggs honom till last. Han var på tisdagen representerad av sina advokater i rätten.
Friades i Belgien
Det är inte första gången prinsen står åtalad för skattebrott. En domstol i Bryssel dömde honom 2012 till tre års villkorligt fängelse, men han friades 2015 efter överklagande. Han hävdade då att det rörde sig om aggressiv skatteplanering snarare än brott.
Belgiska De Tijd har rapporterat om den belgiska delen av härvan, där landets adelsmän och företagare enligt tidningen gömde svarta pengar via nätverket, med offshorekonton, bulvaner och resväskor fulla av kontanter i Bryssel, skriver BRF.
Parallella utredningar pågår i både Belgien och Schweiz. I Colombia beslagtog finansåklagaren i maj ett tiotal fastigheter i Cartagena och på Barúhalvön som tillhör de Croÿ.
Inte första läckan
Dubai Papers reser sig i raden av stora läckor om offshorevärlden. När Panamadokumenten publicerades 2016 visade det sig att även svenska banker som Nordea och SEB hade hjälpt kunder att etablera brevlådeföretag i skatteparadis.
Det som gör Parisrättegången ovanlig är att det inte är skattesmitarna själva som står åtalade, utan de som gjorde affärsidé av att hjälpa dem.