Prins inför rätta – 658 brevlådeföretag i gigantisk skattehärva

Rättegången i den så kallade Dubai Papers-härvan inleddes den 2 november vid brottmålsdomstolen i Paris och pågår till den 3 december. På de åtalades bänk sitter 13 personer och tre bolag, däribland nio ledande personer i förmögenhetsförvaltaren Hélin International, tre advokater och en fransk revisor, rapporterar Le Monde.

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I centrum står Henri de Croÿ, 68 år, som enligt åtalet ledde verksamheten och i den interna kommunikationen gick under kodnamnet ”A3”. Bredvid honom sitter brodern och kompanjonen Emmanuel de Croÿ, samt den brittiska mecenaten Géraldine Whittaker, vars välgörenhetstruster misstänks ha använts för att gömma klienternas pengar, enligt France 24.

De åtalade står anklagade för medhjälp till skattebrott, grov penningtvätt i organiserad form samt brottslig sammanslutning.

Nyckelfärdigt fusk

Enligt åklagarsidan förvaltade gruppen Jawer/Helin över 200 miljoner euro åt 322 personer skattskrivna i Frankrike. Tillgångarna doldes bakom 658 offshorebolag, uppger belgiska La Libre. Truster och skalbolag gjorde det svårt att se vem som egentligen ägde pengarna.

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Den franska skattemyndigheten beräknas ha gått miste om minst 54 miljoner euro mellan 2007 och 2018.

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Upplägget började i Schweiz under namnet Jawer, men flyttades 2007 till Förenade Arabemiraten och döptes om till Helin när den schweiziska banksekretessen började luckras upp. Emiraten har tidigare funnits på EU:s svarta lista över skatteparadis.