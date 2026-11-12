Advokaternas inlagor har blivit dramatiskt mycket längre, och danska domare misstänker att AI ligger bakom. Nu riskerar handläggningstiderna att växa ännu mer.
”120 sidor om en trasig bil” – domare slår larm om AI-inlagor
Ett mindre tvistemål, till exempel om en defekt bil, borde kunna avhandlas i ett påståendedokument på tre–fyra sidor. I dag kan samma typ av dokument fylla upp till 120 sidor, med långa domsreferat, hänvisningar till EU-domstolen och genomgångar av mänskliga rättigheter.
Det säger Jacob Waage, chefsdomare vid Retten på Frederiksberg, till den danska facktidningen Djøfbladet.
Missa inte: Miljardärens fängelsedom rivs upp – 25 dödsfall preskriberade. Realtid
Enligt Johann Herzog, domare vid dansk landsret (motsvarande hovrätt) och styrelseledamot i Den Danske Dommerforening, syns samma utveckling vid samtliga domstolar i landet.
Man lägger tid i domstol som skulle kunna användas till andra ärenden. Det är kontraproduktivt i förhållande till
den redan långa ärendehandläggningen”, säger tingsdomaren och styrelseledamoten i Domarförbundet Herzog till Ritzau.
Glömde ta bort chattbotens svar
Ingen av domarna kan bevisa att AI ligger bakom. Herzog ser det ändå som en näraliggande förklaring, eftersom advokatbyråerna investerar kraftigt i AI-verktyg.
Ibland är spåren tydliga. Waage har sett inlagor där avsändaren glömt att ta bort chattbotens eget svar:
”Du har frågat mig om en person som har förlorat 200 000 kronor på ett kasino kan kräva tillbaka pengarna. Här kan du säga följande om du ska infinna dig i rätten.”
Missa inte: Jurist hittade på rättsfall genom AI. Dagens PS
Sådana missar är vanligast när privatpersoner för sin egen talan, men enligt Waage förekommer de också hos advokater.
Längre förhandlingar
De långa inlagorna slår mot ett rättsväsende som redan har långa köer. Under första halvåret 2025 tog ett huvudförhandlat civilmål i snitt drygt 23 månader i de danska tingsrätterna, enligt Domstolsstyrelsen.
”Det är ett jättestort samhällsproblem om vi lägger tiden på något som är överflödigt”, säger Waage.
Missa inte: Klart: Weil lägger ned verksamheten efter 95 år. Realtid
Herzog förklarar att domstolen i regel måste pröva alla juridiska frågor som tas upp i ett mål. Fler frågor betyder längre förberedelser, och en huvudförhandling som tidigare tog en dag kan nu kräva halvannan.
Han ser också en risk för advokaternas egna klienter, eftersom de viktigaste argumenten kan drunkna bland de mindre viktiga. AI är bra på att skriva långa och övertygande texter, och därför måste advokaten själv sortera bort det som saknar betydelse för målet, menar han.
Kan få sidtak
Danmarks högsta domstol, Højesteret, uppmanar redan advokater att inte skriva för långt. I domstolens vägledningar rekommenderas högst 10–20 sidor. Någon motsvarande rekommendation finns inte för tingsrätterna och landsretterne.
Enligt Herzog har domarkollegiet diskuterat om man ska låta sig inspireras av Højesterets modell. Han beskriver utvecklingen som kontraproduktiv.
”Jag kan vara orolig för hur det ser ut om två år om utvecklingen fortsätter”, säger han.
Problemet finns även i Sverige
Danmark är inte ensamt. I Österrike har domarföreningens ordförande Gernot Kanduth för ORF beskrivit inlagor på 400 sidor som AI skriver på nolltid men som tar många gånger längre tid för en människa att läsa.
I Sverige sågade Eskilstuna tingsrätt tidigare i år en jurist som hänvisat till fyra påhittade HD-domar som tagits fram av AI. Domstolen beskrev inlagorna som ”AI slop” och sänkte arvodet.