”120 sidor om en trasig bil” – domare slår larm om AI-inlagor

Ett mindre tvistemål, till exempel om en defekt bil, borde kunna avhandlas i ett påståendedokument på tre–fyra sidor. I dag kan samma typ av dokument fylla upp till 120 sidor, med långa domsreferat, hänvisningar till EU-domstolen och genomgångar av mänskliga rättigheter.

Det säger Jacob Waage, chefsdomare vid Retten på Frederiksberg, till den danska facktidningen Djøfbladet.

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Enligt Johann Herzog, domare vid dansk landsret (motsvarande hovrätt) och styrelseledamot i Den Danske Dommerforening, syns samma utveckling vid samtliga domstolar i landet.

Man lägger tid i domstol som skulle kunna användas till andra ärenden. Det är kontraproduktivt i förhållande till

den redan långa ärendehandläggningen”, säger tingsdomaren och styrelseledamoten i Domarförbundet Herzog till Ritzau.

Glömde ta bort chattbotens svar

Ingen av domarna kan bevisa att AI ligger bakom. Herzog ser det ändå som en näraliggande förklaring, eftersom advokatbyråerna investerar kraftigt i AI-verktyg.

Ibland är spåren tydliga. Waage har sett inlagor där avsändaren glömt att ta bort chattbotens eget svar:

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”Du har frågat mig om en person som har förlorat 200 000 kronor på ett kasino kan kräva tillbaka pengarna. Här kan du säga följande om du ska infinna dig i rätten.”

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Sådana missar är vanligast när privatpersoner för sin egen talan, men enligt Waage förekommer de också hos advokater.