Vilda hallucinationer: Ett nytt inslag i den digitala vardagen

KOMMENTAR – Den som är en långvarig användare av internet är van vid att stöta på konstiga och ibland uppenbart falska inslag. Absurda påståenden, udda filmer och manipulerade bilder är sen länge en del av den digitala vardagen.

Det har fått ett nytt lager i och med det breda användandet av LLM-baserade AI-tjänster. Så kallat “slop”, AI-genererat innehåll av låg kvalitet, dyker upp i filmsnuttar och till och med i etablerade medieflöden.

Överallt där vi kan ladda upp information finns det en betydande risk att AI-genererat innehåll förekommer. Ett exempel som nyligen uppmärksammats är bilder på den populära bildtjänsten Pinterest.

Hallucinationer: Bakvända trappor och märkliga proportioner

Pinterest är en utmärkt plattform för den som söker inspiration och information i form av bilder. Dags att måla om hemma? Trendiga färgkombinationer och inredningsidéer finns i överflöd.

Men ett återkommande inslag är bilder som uppenbart är AI-genererade.

En användare som kontaktat Realtid beskriver hur allt fler bilder i flödet ser ut att vara skapade med generativ AI. Två exempel som skickats in visar bland annat bakvända trappor och figurer med märkliga proportioner.

