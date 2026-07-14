Vågar inte längre använda Metas glasögon: "Perversa"

Metas AI-utrustade Rayban-glasögon möter växande motstånd i takt med att integritetsfrågor och kontroversiell användning fått allt större uppmärksamhet.

Flera användare uppger nu att de undviker att bära glasögonen offentligt av rädsla för hur de uppfattas.

De smarta glasögonen är utrustade med kamera och AI-funktioner som gör det möjligt att filma, fotografera och interagera med digitala tjänster utan att ta fram en mobiltelefon.

Finns uppgifter om utpressning

Produkten har blivit betydligt mer framgångsrik än tidigare försök med smarta glasögon, som Google Glass.

Samtidigt har tekniken väckt omfattande kritik. På sociala medier har användare publicerat filmer där personer spelas in i smyg, bland annat kvinnor som blivit kontaktade utan att känna till att de filmades, skriver Futurism.

Enligt rapporter har glasögonen även använts i försök att utpressa personer som spelats in utan samtycke.

Utöver hur enskilda användare agerat riktas kritik mot Meta självt.

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