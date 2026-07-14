Metas glasögon kan filma och spela in ljud på ett enkelt sätt. Det har också fått misstankarna om att de används i fel syften att växa.
Vågar inte längre använda Metas glasögon: "Perversa"
Metas AI-utrustade Rayban-glasögon möter växande motstånd i takt med att integritetsfrågor och kontroversiell användning fått allt större uppmärksamhet.
Flera användare uppger nu att de undviker att bära glasögonen offentligt av rädsla för hur de uppfattas.
De smarta glasögonen är utrustade med kamera och AI-funktioner som gör det möjligt att filma, fotografera och interagera med digitala tjänster utan att ta fram en mobiltelefon.
Finns uppgifter om utpressning
Produkten har blivit betydligt mer framgångsrik än tidigare försök med smarta glasögon, som Google Glass.
Samtidigt har tekniken väckt omfattande kritik. På sociala medier har användare publicerat filmer där personer spelas in i smyg, bland annat kvinnor som blivit kontaktade utan att känna till att de filmades, skriver Futurism.
Enligt rapporter har glasögonen även använts i försök att utpressa personer som spelats in utan samtycke.
Utöver hur enskilda användare agerat riktas kritik mot Meta självt.
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Undviker att bära dem
Företaget har tidigare fått kritik för sin hantering av personuppgifter och har dessutom utvecklat funktioner för ansiktsigenkänning, något som ökat oron kring hur tekniken kan användas.
Den negativa bilden har blivit så utbredd att glasögonen på vissa håll fått öknamn, som att de skulle vara ”perversa”, vilket antyder att de främst används för integritetskränkande syften.
Flera ägare säger att de fortfarande uppskattar tekniken men att de inte längre känner sig bekväma med att bära glasögonen i offentliga miljöer.
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Marknadsförs av Kylie Jenner
Reaktionerna från omgivningen och den negativa debatten har gjort att vissa låter produkten ligga hemma trots det höga inköpspriset.
Trots kritiken fortsätter Meta att satsa på segmentet.
Bolaget har nyligen lanserat en ny marknadsföringskampanj tillsammans med Kylie Jenner och vd Mark Zuckerberg har upprepade gånger beskrivit smarta glasögon som en framtida ersättare till dagens smarta mobiltelefoner.
Samtidigt intensifieras konkurrensen. Flera stora teknikbolag utvecklar egna smarta glasögon med AI-funktioner, vilket väntas öka utbudet under de kommande åren.
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