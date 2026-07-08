Tänk dig ett par glasögon som konstant fångar upp ljud och bild, och sedan använder AI för att sortera materialet. Det är Metas nya plan.
Metas nya glasögon spelar in – dygnet runt
Meta utvecklar en ny generation AI-glasögon som kan registrera användarens omgivning konstant.
Enligt uppgifter testas prototyper med kameror och mikrofoner som samlar in ljud och bilder hela tiden, inte bara när användaren trycker på inspelningsknappen.
Därefter vill Meta låta artificiell intelligens hjälpa användaren att minnas händelser, söka efter information och besvara frågor om det som har setts eller hörts.
Kan ta bort indikator
Projektet beskrivs internt som ett steg mot AI-enheter som fungerar som en ständig digital assistent, skriver Financial Times.
Mark Zuckerberg har tidigare sagt att smarta glasögon på sikt kan ersätta mobiltelefonen som den främsta plattformen för AI-tjänster, exempelvis översättning, informationssökning och digitala assistenter.
Tekniken väcker samtidigt omfattande integritetsfrågor. Dagens Meta-glasögon har en lysdiod som visar när användaren fotograferar eller spelar in video.
Enligt uppgifter överväger bolaget dock att inte aktivera indikatorn när de nya AI-funktionerna används, vilket skulle göra det betydligt svårare för personer i närheten att veta när de registreras.
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Integritetsskydd en viktig fråga
En lösning som diskuteras är att inte lagra råmaterial i form av bilder och ljud.
I stället ska informationen om innehållet analyseras och omvandlas till metadata som laddas upp till Metas servrar, där AI-modeller kan bearbeta materialet.
Företaget undersöker även om den insamlade informationen kan användas för att träna framtida AI-system.
Meta har inte kommenterat de aktuella prototyperna men uppger att bolaget arbetar med integritetsskydd redan i utvecklingsfasen.
Företaget hänvisar även till tidigare forskningsprojekt inom AI-bärbara enheter där tekniken utformats för att begränsa insamlingen av personuppgifter.
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Har blivit en framgång
Satsningen är en del av Metas förändrade strategi inom hårdvara. Efter att företagets omfattande investeringar i metaverse inte fått det genomslag som väntats har fokus flyttats mot AI-glasögon.
De Rayban-modeller som utvecklats tillsammans med EssilorLuxottica har blivit företagets mest framgångsrika produkt i kategorin.
Experter varnar dock för att ständigt aktiva AI-enheter kan hamna i konflikt med lagstiftning om personlig integritet, biometriska uppgifter och ljudinspelning.
Jurister menar att dagens regler inte är anpassade för teknik som kontinuerligt registrerar människors vardag och efterlyser därför nya lagar som tydligare reglerar hur sådana produkter får användas.
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