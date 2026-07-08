Metas nya glasögon spelar in – dygnet runt

Meta utvecklar en ny generation AI-glasögon som kan registrera användarens omgivning konstant.

Enligt uppgifter testas prototyper med kameror och mikrofoner som samlar in ljud och bilder hela tiden, inte bara när användaren trycker på inspelningsknappen.

Därefter vill Meta låta artificiell intelligens hjälpa användaren att minnas händelser, söka efter information och besvara frågor om det som har setts eller hörts.

Kan ta bort indikator

Projektet beskrivs internt som ett steg mot AI-enheter som fungerar som en ständig digital assistent, skriver Financial Times.

Mark Zuckerberg har tidigare sagt att smarta glasögon på sikt kan ersätta mobiltelefonen som den främsta plattformen för AI-tjänster, exempelvis översättning, informationssökning och digitala assistenter.

Tekniken väcker samtidigt omfattande integritetsfrågor. Dagens Meta-glasögon har en lysdiod som visar när användaren fotograferar eller spelar in video.

Enligt uppgifter överväger bolaget dock att inte aktivera indikatorn när de nya AI-funktionerna används, vilket skulle göra det betydligt svårare för personer i närheten att veta när de registreras.

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