När delstater i USA vill locka till sig företag som bygger datacenter är lägre skatt ett vanligt verktyg. Frågan är dock om det är väl spenderade pengar.
Slipper betala miljarder i skatt för datacenter – nu ifrågasätts strategin
Datacenter lyfts ofta fram som motorer för lokal tillväxt.
Omfattande skatteförmåner och investeringar är därför något som många amerikanska delstater erbjuder.
Men ny forskning och analyser ifrågasätter om de ekonomiska vinsterna motsvarar de rejäla morötterna.
Betalar inte lika mycket skatt
Teknikföretag lovar regelmässigt nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och ekonomisk utveckling när de etablerar datacenter.
Samtidigt erbjuder många delstater skattelättnader och andra ekonomiska incitament för att locka investeringarna.
En analys visar att delstaterna Georgia, Virginia och Texas tillsammans går miste om mer än en miljard dollar om året genom olika skatteförmåner riktade till datacenter, skriver Futurism.
Dessutom saknar flera delstater öppen redovisning av vilka skattelättnader som beviljas.
Färre jobb än många tror
Forskare vid Georgia Institute of Technology konstaterar att datacenter på landsbygden ofta sysselsätter färre än 100 personer permanent.
Många specialiserade tjänster köps dessutom in från företag utanför den lokala regionen, vilket begränsar de långsiktiga effekterna på sysselsättning och löner.
Ett uppmärksammat exempel kommer från Cedar Rapids i Iowa. Två pågående datacenterprojekt, ett från Google och ett från QTS, omfattar investeringar på sammanlagt över 1,3 miljarder dollar.
Enligt avtalen behöver projekten dock endast skapa minst 61 permanenta arbetstillfällen.
Det innebär investeringar på över 21 miljoner dollar per garanterat jobb. I Ohio väntas ett datacenterprojekt för 136 miljoner dollar skapa endast tio heltidsanställningar när anläggningen är färdig.
Dyrare byggprojekt
Förespråkare pekar ofta på att byggprojekten skapar tusentals tillfälliga arbetstillfällen under uppförandet.
Kritiker menar däremot att dessa jobb försvinner när byggnationen avslutas och att den stora efterfrågan på arbetskraft samtidigt driver upp kostnaderna i byggsektorn.
En branschrapport visar att den globala utbyggnaden av datacenter lett till brist på elektriker, VVS-specialister och annan teknisk kompetens.
Det har ökat kostnaderna även för andra byggprojekt, exempelvis bostäder och offentlig infrastruktur.
Utöver de ekonomiska frågorna riktas också kritik mot datacentrens stora energiförbrukning och miljöpåverkan, särskilt i takt med den snabba expansionen av AI-relaterad infrastruktur.
Läs mer: Dinosaurieskelett säljs på auktion – kan bli världens dyraste. Dagens PS