Slipper betala miljarder i skatt för datacenter – nu ifrågasätts strategin

Datacenter lyfts ofta fram som motorer för lokal tillväxt.

Omfattande skatteförmåner och investeringar är därför något som många amerikanska delstater erbjuder.

Men ny forskning och analyser ifrågasätter om de ekonomiska vinsterna motsvarar de rejäla morötterna.

Betalar inte lika mycket skatt

Teknikföretag lovar regelmässigt nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och ekonomisk utveckling när de etablerar datacenter.

Samtidigt erbjuder många delstater skattelättnader och andra ekonomiska incitament för att locka investeringarna.

En analys visar att delstaterna Georgia, Virginia och Texas tillsammans går miste om mer än en miljard dollar om året genom olika skatteförmåner riktade till datacenter, skriver Futurism.

Dessutom saknar flera delstater öppen redovisning av vilka skattelättnader som beviljas.

ANNONS

Läs mer: Samsungs lösning: Datacenter i havet. Dagens PS