Slumpmässig upptäckt kan leda till stort batterigenombrott

Forskare vid Texas A&M University har av en slump upptäckt en process som omvandlar naturgas till högren grafenoxid, ett nyckelmaterial i batteritillverkning, med grön vätgas som biprodukt, skriver Oilprice.com.

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Teamet, lett av David Staack, professor vid Texas A&M, försökte ursprungligen förbättra produktionen av ren vätgas. Men de insåg efter hand att kolmaterialet som bildades i processen var minst lika värdefullt.

Allt eftersom vi fortsatte forskningen insåg vi att det kolmaterial vi framställde faktiskt var ett av de mest värdefulla resultaten”, har Staack tidigare sagt till Interesting Engineering.

Skiljer sig från dagens metoder

Metoden bygger på ett plasmabaserat gränssnitt mellan gas och vatten och skiljer sig radikalt från dagens dominerande tillverkningssätt, som är både kostsamt och kemikalieintensivt.

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I stället för att bryta ner ett större material till mindre beståndsdelar bygger forskarna upp grafenoxiden direkt från metanmolekyler, en metod som enligt teamet ger minimala växthusgasutsläpp. Studien är publicerad i Nature Communications.