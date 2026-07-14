Kinesiskt genombrott med järnbatterier och natriumbatteriframsteg kan snart få sällskap av ännu ett hot mot litiumdominansen, denna gång från amerikansk forskning.
Slumpmässig upptäckt kan leda till stort batterigenombrott
Forskare vid Texas A&M University har av en slump upptäckt en process som omvandlar naturgas till högren grafenoxid, ett nyckelmaterial i batteritillverkning, med grön vätgas som biprodukt, skriver Oilprice.com.
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Teamet, lett av David Staack, professor vid Texas A&M, försökte ursprungligen förbättra produktionen av ren vätgas. Men de insåg efter hand att kolmaterialet som bildades i processen var minst lika värdefullt.
Allt eftersom vi fortsatte forskningen insåg vi att det kolmaterial vi framställde faktiskt var ett av de mest värdefulla resultaten”, har Staack tidigare sagt till Interesting Engineering.
Skiljer sig från dagens metoder
Metoden bygger på ett plasmabaserat gränssnitt mellan gas och vatten och skiljer sig radikalt från dagens dominerande tillverkningssätt, som är både kostsamt och kemikalieintensivt.
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I stället för att bryta ner ett större material till mindre beståndsdelar bygger forskarna upp grafenoxiden direkt från metanmolekyler, en metod som enligt teamet ger minimala växthusgasutsläpp. Studien är publicerad i Nature Communications.
Stor efterfrågan på markanden
Upptäckten kommer i ett läge där efterfrågan på batterilagring skjuter i höjden globalt, delvis drivet av AI-boomens ökande elbehov och en oljemarknad som fortfarande återhämtar sig efter den månader långa stängningen av Hormuzsundet.
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Den amerikanska utvecklingen ska ses mot bakgrund av flera kinesiska framsteg under det senaste året. I maj rapporterades det om ett järnbaserat flödesbatteri från Institute of Metal Research vid Chinese Academy of Sciences, som uppges klara över 6 000 laddningscykler utan mätbar kapacitetsförsämring – motsvarande omkring 16 års daglig användning.
Järn kostar ungefär 80 gånger mindre än råvarulitium, vilket gjorde genombrottet till ett potentiellt billigare alternativ för storskalig energilagring.
Minskad kinesisk dominans är målet
Ett annat spår bort från litium har lagts fram av forskare vid University of Surrey som utvecklat ett natriumjonbatteri som både fördubblar laddningskapaciteten och kan avsalta havsvatten som biprodukt.
Gemensamt för samtliga tre genombrott är ambitionen att minska beroendet av Kinas dominans över utvinning och förädling av batteriråvaror.
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Medan de kinesiska framstegen med järn- och natriumbatterier riktar in sig på att ersätta litium som lagringsteknik, angriper den amerikanska upptäckten i stället produktionskedjan för grafenoxid, ett material som används i dagens litiumjonbatterier.
Ingen av teknikerna är ännu kommersiellt testad i större skala.