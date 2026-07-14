Apple anklagar OpenAI för omfattande spionage

Stämningen, som omfattar 41 sidor, pekar särskilt ut två före detta Apple-medarbetare: Chang Liu och Tang Yew Tan.

Liu, som arbetade som elektroingenjör på Apple i åtta år innan han började på OpenAI i januari 2026, ska enligt Apple ha behållit minst en arbetsdator och inte svarat på förfrågningar om en avgångsintervju.

Missa inte: Apple ger Siri en AI-makeover – utmanar ChatGPT. Realtid

Han ska sedan ha utnyttjat en tidigare okänd autentiseringsbugg för att bryta sig in i Apples interna nätverk.

”LOL, jag kom på att jag kan komma åt , så roligt”, ska Liu ha skrivit i ett meddelande till kollegan Yu-Ting ”Alyssa” Peng, enligt stämningen som SFGate tagit del av.

Han laddade därefter ner dussintals konfidentiella filer, bland annat detaljerad information om oreleasade produkter och tekniska specifikationer.

Avancerade metoder

Apple menar också att Liu höll kontakt med Peng medan hon fortfarande var anställd på Apple, och att han hjälpte henne förbereda inför anställningsintervjun hos OpenAI genom att instruera henne att studera specifikt proprietärt material – eftersom han visste att OpenAI skulle värdesätta informationen.

ANNONS

När Peng senare lämnade Apple för OpenAI ska Liu ha hjälpt henne kopiera filer utan att säkerhetsavdelningen skulle upptäcka det, uppger Fortune.

Läs även: Apple förlorar omstridda App Store-striden – så drabbas aktien. Dagens PS

Tang Yew Tan, som arbetade nästan 25 år på Apple med bland annat produktdesign för iPhone och Apple Watch, anklagas för att ha använt utstuderade intervjumetoder efter att han börjat på OpenAI.

Enligt stämningen ska han medvetet ha använt Apples interna projektkodnamn under anställningsintervjuer för att lirka ur kandidater så mycket information som möjligt, samt bett dem ta med CAD-ritningar och prototyper.

Tan ska även ha instruerat nyanställda att inte berätta för Apple att de var på väg till OpenAI, ”så att de kan stanna kvar på Apple så länge som möjligt”, enligt stämningen.