USA söker sig till påven för etiska råd om AI

AI-utvecklingen rusar och drar med sig stora etiska frågor. Därför reste en delegation, under gemensam ledning av republikanen Dan Newhouse och demokraten Ro Khanna, till Vatikanen för att diskutera AI:s konsekvenser.



Enligt Politico handlade samtalen bland annat om hur tekniken ska styras och om dess ekonomiska och geopolitiska konsekvenser.

Khanna har länge drivit frågan om att AI måste regleras innan tekniken skapar nya former av ojämlikhet.

Under samtalen betonade han att automatisering inte bör leda till massarbetslöshet eller slå hårdast mot de fattigaste grupperna.

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Påvens oro: AI kan bli ett nytt maktmedel

Påven Leo XIV har vid flera tillfällen varnat för att AI riskerar att förstärka globala klyftor och bli ett verktyg för teknologisk imperialism.



Han har särskilt lyft riskerna som uppstår när beslut som rör ekonomi, hälsa och samhällsservice flyttas från människor till autonoma system – och betonat vikten av mänskligt ansvar.

Under samtalen lyftes också risken att allt större makt över algoritmer och data koncentreras till ett fåtal mycket rika techmiljardärer.



Vatikanen har tagit en aktiv roll i den internationella AI‑debatten och uppmanar politiska ledare att sätta tydliga etiska ramar.