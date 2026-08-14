Flera AI-modeller har blivit betydligt billigare att använda på sistone. För användare är det goda nyheter, men investerare har blivit nervösa.
Priskrig mellan ChatGPT och Anthropic – AI blir billigare
OpenAI och Anthropic sänker priserna på sina AI-modeller när kinesiska konkurrenter som DeepSeek och Moonshot vinner mark bland företag i både USA och Europa.
Prispressen ökar samtidigt som företagens kostnader för AI-användning stiger.
Nu kräver investerare bevis på att de enorma investeringarna i tekniken kan ge lönsamhet.
Sänkt priserna på flera modeller
OpenAI har nyligen sänkt priset på GPT-5.6 Luna, bolagets snabbaste och billigaste modell, med 80 procent, skriver Financial Times.
Kostnaden för indata har minskat från en dollar till 20 cent per miljon tokens, medan utdata har sänkts från sex dollar till 1,20 dollar.
Anthropic har samtidigt lanserat Claude Opus 5 till ett pris som ligger ungefär hälften av företagets mest avancerade modell Fable 5. Även en planerad prishöjning för Sonnet 5 har dragits tillbaka.
Prisförändringarna har enligt Silicon Datas tokenprisindex bidragit till att kundernas kostnader för modeller från de ledande amerikanska AI-bolagen har fallit med nästan en fjärdedel sedan mitten av juli.
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Kina närmar sig
Utvecklingen speglar en förändrad konkurrensbild. Kinesiska AI-bolag har lanserat så kallade open-weight-modeller som kan laddas ned och anpassas av utvecklare.
Modeller från bland andra Moonshot och DeepSeek har samtidigt närmat sig de amerikanska konkurrenterna i flera tester.
Företag försöker därför minska sina AI-kostnader genom att begränsa användningen eller byta till billigare modeller. Bland användarna finns DoorDash och Airbnb, som börjat använda kinesiska modeller.
Samtidigt är det inte tillräckligt att jämföra priser per miljon tokens. En dyrare modell kan behöva färre försök eller mindre beräkningskraft för att lösa en uppgift.
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Går att justera beräkningsnivå
Kostnaden påverkas också av vilken så kallad effort-nivå som används, alltså hur mycket beräkningskapacitet modellen får lägga på ett svar.
Tester från Artificial Analysis visar att Claude Opus 5 på medelhög beräkningsnivå kan ge ungefär samma resultat och kostnad per uppgift som Moonshots Kimi K3 på högsta nivå.
GPT-5.6 Luna på högsta nivå presterar i sin tur ungefär i nivå med DeepSeeks V4 Flash, men kostar knappt dubbelt så mycket per uppgift.
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