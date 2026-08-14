Priskrig mellan ChatGPT och Anthropic – AI blir billigare

OpenAI och Anthropic sänker priserna på sina AI-modeller när kinesiska konkurrenter som DeepSeek och Moonshot vinner mark bland företag i både USA och Europa.

Prispressen ökar samtidigt som företagens kostnader för AI-användning stiger.

Nu kräver investerare bevis på att de enorma investeringarna i tekniken kan ge lönsamhet.

Sänkt priserna på flera modeller

OpenAI har nyligen sänkt priset på GPT-5.6 Luna, bolagets snabbaste och billigaste modell, med 80 procent, skriver Financial Times.

Kostnaden för indata har minskat från en dollar till 20 cent per miljon tokens, medan utdata har sänkts från sex dollar till 1,20 dollar.

Anthropic har samtidigt lanserat Claude Opus 5 till ett pris som ligger ungefär hälften av företagets mest avancerade modell Fable 5. Även en planerad prishöjning för Sonnet 5 har dragits tillbaka.

Prisförändringarna har enligt Silicon Datas tokenprisindex bidragit till att kundernas kostnader för modeller från de ledande amerikanska AI-bolagen har fallit med nästan en fjärdedel sedan mitten av juli.

ANNONS

Läs mer: OpenAI sänker priserna – fler kan följa efter. Realtid