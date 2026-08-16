Framtidens datacenter flyttar ut i rymden – men Europa halkar efter

Det framgår av en ny policyanalys från European Space Policy Institute (ESPI).

Orbitala datacenter ses alltmer som strategiska nyckeltillgångar för att hantera de enorma datamängder som AI- och satellitsystem genererar.

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Enligt ESPI-rapporten, med titeln ”Constellating Compute”, riskerar Europa att tvingas bearbeta sina rymddata via tredjepartsaktörer och förlora tillgången till orbital information om det tekniska gapet växer sig för stort, rapporterar Euronews.

Statligt uppbackad utbyggnad

Central i den kinesiska satsningen är det statsägda China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), skriver Euronews. Kina har kombinerat central policystyrning, statliga och privata industriaktörer samt regionala incitament för att driva på utvecklingen.

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En tidig milstolpe var den så kallade Three-Body-konstellationen, som startupen ADAspace sköt upp i maj 2025. Enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua omfattar den första etappen tolv beräkningssatelliter, och planen är att nå 100 satelliter till 2027 och totalt 2 800 satelliter till 2035.

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Flera andra kinesiska bolag har följt efter. Nayuta Space har presenterat en superdatorkonstellation, ALAYA, med planerade 12 500 satelliter, medan Shanghai Xingshu Tiansuan siktar på 1 000 satelliter, enligt Euronews.