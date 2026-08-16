Kina har gjort rymdbaserad databehandling till en nationell strategisk prioritet och bygger nu ut en rad satellitkonstellationer för att bearbeta data direkt i omloppsbana. Utvecklingen går så snabbt att Europa riskerar att tappa kontrollen över sina egna rymddata, medan kontinentens egna satsningar fortfarande är småskaliga.
Framtidens datacenter flyttar ut i rymden – men Europa halkar efter
Det framgår av en ny policyanalys från European Space Policy Institute (ESPI).
Orbitala datacenter ses alltmer som strategiska nyckeltillgångar för att hantera de enorma datamängder som AI- och satellitsystem genererar.
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Enligt ESPI-rapporten, med titeln ”Constellating Compute”, riskerar Europa att tvingas bearbeta sina rymddata via tredjepartsaktörer och förlora tillgången till orbital information om det tekniska gapet växer sig för stort, rapporterar Euronews.
Statligt uppbackad utbyggnad
Central i den kinesiska satsningen är det statsägda China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), skriver Euronews. Kina har kombinerat central policystyrning, statliga och privata industriaktörer samt regionala incitament för att driva på utvecklingen.
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En tidig milstolpe var den så kallade Three-Body-konstellationen, som startupen ADAspace sköt upp i maj 2025. Enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua omfattar den första etappen tolv beräkningssatelliter, och planen är att nå 100 satelliter till 2027 och totalt 2 800 satelliter till 2035.
Flera andra kinesiska bolag har följt efter. Nayuta Space har presenterat en superdatorkonstellation, ALAYA, med planerade 12 500 satelliter, medan Shanghai Xingshu Tiansuan siktar på 1 000 satelliter, enligt Euronews.
Uppgifter som är svåra att bekräfta
CASC har enligt statliga CGTN lagt fram en femårsplan om att bygga digital infrastruktur på ”gigawattnivå” i rymden. Dee underliggande policydokumenten har dock inte publicerats formellt och att uppgifterna har inte kunnat verifieras oberoende.
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Samma reservation bör göras för finansieringssiffrorna kring Beijing Orbital Twilight (Orbital Chenguang), som enligt rapporten ska ha tagit in 7,4 miljarder euro i lånefinansiering i april 2026, en anmärkningsvärt stor summa för ett bolag i tidig fas.
Även USA rycker fram
Det är inte bara Kina som drar ifrån. I USA har den Nvidia-backade startupen Starcloud, enligt CNBC, tränat en AI-modell från rymden för första gången och planerar att integrera Nvidias Blackwell-plattform vid nästa uppskjutning i oktober 2026.
Parallellt har Google lanserat forskningsinitiativet Project Suncatcher, som ska placera solcellsdrivna satelliter utrustade med bolagets egna beräkningschip i låg omloppsbana.
Enligt CNBC har även bland andra Lonestar Data Holdings och Aetherflux aviserat egna rymdbaserade datacenterprojekt, och OpenAI:s vd Sam Altman ska ha utforskat ett samarbete med en rakettillverkare.
Europas svar dröjer
Europeiska initiativ finns men är begränsade i skala, konstaterar ESPI. Det EU-finansierade forskningsprojektet ASCEND, som stöttats inom Horizon Europe sedan 2023, har funnit att orbitala datacenter kan stärka den europeiska digitala suveräniteten.
Den franska startupen ALATYR har aviserat planer på robotmonterade datacenter i omloppsbana.
ESPI rekommenderar att EU tar fram samordnad politisk styrning, investeringsstöd och ett regelverk för sektorn, samt att ett flaggskeppsinitiativ förs in i nästa långtidsbudget för 2028–2034.