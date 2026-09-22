Skulle du svälja elektronik? Med hjälp av ny teknik kan biologiskt nedbrytbara batterier bli verklighet.
Upptäckt banar väg för ätbar elektronik – batteriet bryts ned i kroppen
Forskare har utvecklat ett batteri som kan användas i elektronik som sväljs av människor och därefter bryts ned i kroppen.
Tekniken kan på sikt göra det säkrare att använda små sensorer och andra elektroniska apparater inne i kroppen.
Vanliga batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga om de läcker ut i kroppen.
Testat i en kapsel
Därför är batterier i dagens sväljbara medicintekniska produkter normalt skyddade från direkt kontakt med kroppens vävnader och följer med apparaten ut ur kroppen, skriver The Economist.
Det nya batteriet, som har utvecklats av forskare under ledning av Giovanni Traverso vid Massachusetts Institute of Technology, bygger i stället på material som kan absorberas eller brytas ned i kroppen.
Resultaten publicerades i tidskriften Nature Chemical Engineering.
Batteriet är uppbyggt av magnesium, gel och ett kemiskt aktivt papper. Delarna är täckta med vax som skyddar batteriet från magsäckens miljö under den första tiden.
När magsyran så småningom tränger igenom skyddet börjar materialen reagera, korrodera och lösas upp.
I försök på grisar kunde batteriet driva en RFID-sensor, en typ av elektronisk identifierings- och spårningsenhet. Forskarna testade även batteriet i en kapsel som stimulerar tarmen elektriskt.
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Började brytas ned i magen
Där kunde batteriet driva stimuleringen i omkring 20 minuter.
Batteriet kunde efter omkring tre dagar börja brytas ned i grisarnas mag-tarmkanal.
Det är ungefär samtidigt som den skyddande vaxbeläggningen hade brutits ned tillräckligt för att magsaft skulle nå de aktiva komponenterna.
Tekniken är fortfarande på ett tidigt stadium och ytterligare säkerhetstester krävs innan den kan användas på människor.
Forskarna behöver bland annat kartlägga exakt vilka ämnen som bildas när batteriet bryts ned, hur mycket kroppen tar upp och om materialen kan orsaka irritation eller andra skador i mag-tarmkanalen.
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Arbetar med andra metoder
Batteriet är dessutom tillräckligt kompakt för att få plats i en vanlig gelatinkapsel tillsammans med den elektronik som ska drivas.
Det lämnar även utrymme för andra funktioner, exempelvis läkemedel.
Forskare arbetar samtidigt med andra sätt att skapa nedbrytbar elektronik. Vid Italienska tekniska institutet i Milano har en experimentell batteriteknik utvecklats med bland annat vitamin B2, kaprisextrakt och nori-alger.
Den tekniken producerar ännu för lite energi för praktiska tillämpningar, men består av ingredienser som är godkända för mänsklig konsumtion.
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