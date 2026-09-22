Upptäckt banar väg för ätbar elektronik – batteriet bryts ned i kroppen

Forskare har utvecklat ett batteri som kan användas i elektronik som sväljs av människor och därefter bryts ned i kroppen.

Tekniken kan på sikt göra det säkrare att använda små sensorer och andra elektroniska apparater inne i kroppen.

Vanliga batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga om de läcker ut i kroppen.

Testat i en kapsel

Därför är batterier i dagens sväljbara medicintekniska produkter normalt skyddade från direkt kontakt med kroppens vävnader och följer med apparaten ut ur kroppen, skriver The Economist.

Det nya batteriet, som har utvecklats av forskare under ledning av Giovanni Traverso vid Massachusetts Institute of Technology, bygger i stället på material som kan absorberas eller brytas ned i kroppen.

Resultaten publicerades i tidskriften Nature Chemical Engineering.

Batteriet är uppbyggt av magnesium, gel och ett kemiskt aktivt papper. Delarna är täckta med vax som skyddar batteriet från magsäckens miljö under den första tiden.

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När magsyran så småningom tränger igenom skyddet börjar materialen reagera, korrodera och lösas upp.

I försök på grisar kunde batteriet driva en RFID-sensor, en typ av elektronisk identifierings- och spårningsenhet. Forskarna testade även batteriet i en kapsel som stimulerar tarmen elektriskt.

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