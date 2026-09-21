Den 23-årige grundarens AI-bolag Instinct förhandlar om att ta in 1 miljard dollar till en värdering på runt 10 miljarder dollar. Det är fyra gånger mer än för tre veckor sedan, och tjänsten är fortfarande gratis och bara öppen för inbjudna.
Inget pris, inga intäkter – ändå rusar värderingen med 1500 procent
Den amerikanska AI-startupen Instinct förhandlar om en ny finansieringsrunda på 1 miljard dollar till en värdering kring 10 miljarder dollar. Det rapporterar The Information.
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Enligt tidningens källor har Sequoia Capital och Benchmark diskuterat att leda rundan, och även Coatue Management har deltagit i samtalen. Villkoren är inte spikade och kan fortfarande ändras.
Det som sticker ut är tempot. Den 26 augusti bekräftade bolaget en B-runda på 250 miljoner dollar till en värdering på 2,5 miljarder dollar, med Index Ventures och Benchmark som huvudinvesterare, enligt TechCrunch.
Tjugo dagar senare handlar det om fyra gånger så mycket.
Från 50 miljoner till 10 miljarder
Kurvan blir ännu brantare om man går längre tillbaka. I våras värderades Instinct till 50 miljoner dollar i en såddrunda ledd av Conviction. I början av augusti ledde Kleiner Perkins en A-runda på 75 miljoner dollar till en värdering på 500 miljoner dollar, uppger Tech Funding News med hänvisning till Forbes.
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Om den nya rundan blir av har värderingen alltså 200-faldigats på ungefär ett halvår.
Bakom Instinct står Noah Shinn, 23 år och tidigare forskare på Sierra, AI-bolaget som grundades av förre Salesforce-chefen Bret Taylor. Bolaget heter formellt Spear Street Technology, har sitt säte i San Francisco och grundades förra året.
Sms i stället för app
Produkten är en personlig AI-agent som användaren kopplar till mejl, kalender, meddelanden, skärm och plats.
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Sedan skickar man sms eller ringer. Agenten svarar på mejl, bokar resor, förhandlar räkningar och säger upp prenumerationer.
Tjänsten är fortfarande bara öppen för inbjudna. Användarbasen har ändå passerat 100 000, och assistenten har ibland meddelat att den körs på full kapacitet och att svaren kan dröja. Behovet av mer beräkningskraft uppges vara en drivkraft bakom den nya rundan.
Gratis – än så länge
Någon prismodell har bolaget inte presenterat, och tjänsten är gratis. Shinn har enligt PYMNTS sagt att han inte vill ta betalt av användarna. Det öppnar för andra intäktskällor, som reklam.
Det är en känslig kombination för en tjänst som bygger på tillgång till användarnas mest privata data. I augusti rapporterade TechCrunch att testanvändare larmat om integriteten. Villkoren gav bolaget breda rättigheter att träna sina modeller på användardata. En användare uppgav att tjänsten fortsatte lagra kopior av hennes mejl efter att hon kopplat bort sitt Google-konto. En annan lyckades lura assistenten med ett nätfiskemejl.
Shinn har sagt att bolaget arbetar snabbt med att åtgärda problemen.
Mitt i bubbeldebatten
Förhandlingarna pågår mitt i en intensiv debatt om huruvida AI-marknaden blivit en bubbla. Flera tunga bedömare har den senaste tiden varnat för att den AI-drivna börsuppgången går mot sitt slut.
Redan i våras uppmanade den kände riskkapitalisten Elad Gil AI-grundare att sälja sina bolag medan förhållandena fortfarande är gynnsamma, rapporterade Dagens PS.
Instinct verkar ha dragit en annan slutsats: ta in så mycket som möjligt, så länge investerarna står i kö.