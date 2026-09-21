Inget pris, inga intäkter – ändå rusar värderingen med 1500 procent

Den amerikanska AI-startupen Instinct förhandlar om en ny finansieringsrunda på 1 miljard dollar till en värdering kring 10 miljarder dollar. Det rapporterar The Information.

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Enligt tidningens källor har Sequoia Capital och Benchmark diskuterat att leda rundan, och även Coatue Management har deltagit i samtalen. Villkoren är inte spikade och kan fortfarande ändras.

Det som sticker ut är tempot. Den 26 augusti bekräftade bolaget en B-runda på 250 miljoner dollar till en värdering på 2,5 miljarder dollar, med Index Ventures och Benchmark som huvudinvesterare, enligt TechCrunch.

Tjugo dagar senare handlar det om fyra gånger så mycket.

Från 50 miljoner till 10 miljarder

Kurvan blir ännu brantare om man går längre tillbaka. I våras värderades Instinct till 50 miljoner dollar i en såddrunda ledd av Conviction. I början av augusti ledde Kleiner Perkins en A-runda på 75 miljoner dollar till en värdering på 500 miljoner dollar, uppger Tech Funding News med hänvisning till Forbes.

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Om den nya rundan blir av har värderingen alltså 200-faldigats på ungefär ett halvår.

Bakom Instinct står Noah Shinn, 23 år och tidigare forskare på Sierra, AI-bolaget som grundades av förre Salesforce-chefen Bret Taylor. Bolaget heter formellt Spear Street Technology, har sitt säte i San Francisco och grundades förra året.