Över 80 hörlursmodeller kopplas till ämnen som potentiellt kan vara farliga på lång sikt. Nu höjs röster om skärpta krav.
Populära hörlurar kan innehålla skadliga kemikalier
En ny europeisk studie väcker oro kring kemikalieinnehåll i vanliga hörlurar.
Forskningen visar att ett stort antal modeller som säljs inom EU innehåller ämnen som kan påverka hormonsystemet, även om riskerna främst bedöms vara långsiktiga.
Totalt analyserades 81 olika hörlursmodeller från över 50 varumärken, däribland Apple, Samsung, Sony och Sennheiser.
Har kopplats till hälsoproblem
Samtliga testade produkter innehöll spår av kemikalier som bisfenoler, ftalater eller flamskyddsmedel.
Bisfenoler används ofta i plastprodukter och har kopplats till störningar i kroppens hormonbalans samt reproduktionsproblem.
Ftalater, som gör plast mer flexibel, förekommer i en rad vardagsprodukter och har associerats med hälsoproblem som astma, övervikt och metabola störningar.
Analyserade plastprover
Studien genomfördes av den tjeckiska miljöorganisationen Arnika i samarbete med EU-initiativet ToxFree LIFE for All, rapporterar Euronews.
Forskarna plockade isär hörlurarna och analyserade totalt 180 plastprover från både hårda och mjuka komponenter.
Resultaten visar att 44 procent av modellerna klassades som hög risk, medan en mindre andel hade farliga ämnen i direkt kontakt med huden.
Långt över gränsvärdena
Det tyder på att tillverkare i viss mån prioriterar säkerheten i delar som kommer nära användaren, men att andra komponenter fortfarande innehåller problematiska nivåer av kemikalier.
Särskild oro väcks kring produkter riktade till barn. Ett exempel är hörlurar som sålts via Amazon, där höga halter av bisfenoler identifierades.
I ett annat fall uppmättes ftalathalter långt över EU:s gränsvärden i ett barnanpassat headset som distribuerats via lågprisplattformen Temu.
Vill ha skärpta regler
Samtidigt pekar studien ut vissa modeller som relativt säkra, däribland AirPods Pro 2 från Apple och JBL Tune 720BT.
Flera återförsäljare i Europa har reagerat snabbt på resultaten. Enligt rapporter har vissa produkter tagits bort från sortiment hos stora nätbutiker i väntan på vidare granskning.
Även om forskarna inte ser någon omedelbar hälsorisk betonas osäkerheten kring långvarig exponering.
Studien lyfter behovet av skärpta regler och ökad transparens kring kemikalieinnehåll i elektronikprodukter, särskilt sådana som används under långa perioder och av barn.
