Populära hörlurar kan innehålla skadliga kemikalier

En ny europeisk studie väcker oro kring kemikalieinnehåll i vanliga hörlurar.

Forskningen visar att ett stort antal modeller som säljs inom EU innehåller ämnen som kan påverka hormonsystemet, även om riskerna främst bedöms vara långsiktiga.

Totalt analyserades 81 olika hörlursmodeller från över 50 varumärken, däribland Apple, Samsung, Sony och Sennheiser.

Har kopplats till hälsoproblem

Samtliga testade produkter innehöll spår av kemikalier som bisfenoler, ftalater eller flamskyddsmedel.

Bisfenoler används ofta i plastprodukter och har kopplats till störningar i kroppens hormonbalans samt reproduktionsproblem.

Ftalater, som gör plast mer flexibel, förekommer i en rad vardagsprodukter och har associerats med hälsoproblem som astma, övervikt och metabola störningar.