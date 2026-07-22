Medieprofilen och miljardären Michael Bloomberg går till hårt angrepp mot idén att den amerikanska staten ska ta ägarandelar i landets största AI-bolag.
Miljardären Bloomberg varnar för Trumps AI-planer: "Karl Marx ler"
I en debattartikel i Bloomberg Opinion i måndags kallar han förslaget farligt och varnar för att det skulle förvandla Washington från branschens tillsynsmyndighet till en vinstdrivande investerare, med korruption som följd.
”Någonstans ler Karl Marx”, skriver Bloomberg enligt om den centralstyrda ekonomi som han menar ligger på bordet. Propagandamöjligheterna skulle enligt honom ”få George Orwell att rodna”, och han beskriver den framväxande marknaden som ett rökigt bakrum där uppgörelser görs upp bakom stängda dörrar.
Microsoft i miljardavtal med europeisk AI-utmanare
Microsoft har ingått ett avtal värt ”flera miljarder” dollar med den franska AI-utmanaren Mistral för att bygga ut bolagets datacenterkapacitet i Europa.
Trump lockas av statligt ägande
Bakgrunden är att president Donald Trump under våren uttryckt intresse för att låta staten ta ägarandelar i de ledande AI-utvecklarna.
Enligt Bloomberg News sa Trump ombord på Air Force One att han diskuterat ”koncept där delar kan ges till den amerikanska allmänheten, där allmänheten i praktiken blir en partner med bolagen”.
Han har tidigare kallat en sådan statlig ägarandel ”en vacker sak”.
Stöd från både höger och vänster
Idén har fått stöd på båda kanter av det politiska spektrumet. Som TechCrunch rapporterar har OpenAI föreslagit en så kallad Public Wealth Fund, där intäkter skulle kunna delas ut direkt till medborgarna.
Enligt Axios, har OpenAI diskuterat att ge staten en ägarandel på omkring fem procent.
Samtidigt har den vänsterradikale senatorn Bernie Sanders föreslagit en engångsskatt på 50 procent som bolag som OpenAI, Anthropic och xAI skulle betala i form av aktier till en statlig förmögenhetsfond.
Läs även: Trump inför 100-procentiga tullar på läkemedel. Dagens PS
Förslagen ligger i linje med Trumps bredare intresse för statligt ägande, i fjol tog staten en tioprocentig andel i den krisande chiptillverkaren Intel.
”Reformera skatten i stället”
Bloomberg avvisar hela premissen.
Amerikaner behöver inte att staten äger AI-bolagen för att få del av teknikens vinster, argumenterar han.
När bolagen väl börsnoteras kan vem som helst köpa aktier, och konsumenter och företag drar redan nytta av AI genom bland annat bedrägeridetektion, medicinsk forskning och bokföring.
Missa inte: Google sätter in stöten – lanserar billiga AI-modeller. Realtid
Den ekonomiska tillväxten skulle dessutom på sikt kunna generera högre skatteintäkter till offentliga tjänster.
Om AI-bolagen inte bidrar tillräckligt till det allmänna är lösningen att reformera skattelagstiftningen – inte att köpa in sig i företagen, menar Bloomberg. Hans slutsats är att federala aktieägare med största sannolikhet leder till korruption när marknaden förvandlas till ett ”rökigt bakrum”.