Miljardären Bloomberg varnar för Trumps AI-planer: "Karl Marx ler"

I en debattartikel i Bloomberg Opinion i måndags kallar han förslaget farligt och varnar för att det skulle förvandla Washington från branschens tillsynsmyndighet till en vinstdrivande investerare, med korruption som följd.

”Någonstans ler Karl Marx”, skriver Bloomberg enligt om den centralstyrda ekonomi som han menar ligger på bordet. Propagandamöjligheterna skulle enligt honom ”få George Orwell att rodna”, och han beskriver den framväxande marknaden som ett rökigt bakrum där uppgörelser görs upp bakom stängda dörrar.

Trump lockas av statligt ägande

Bakgrunden är att president Donald Trump under våren uttryckt intresse för att låta staten ta ägarandelar i de ledande AI-utvecklarna.

Michael Bloomberg och Donald Trump under en hågkomstceremoni av 9/11 2024. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT)

Enligt Bloomberg News sa Trump ombord på Air Force One att han diskuterat ”koncept där delar kan ges till den amerikanska allmänheten, där allmänheten i praktiken blir en partner med bolagen”.

Han har tidigare kallat en sådan statlig ägarandel ”en vacker sak”.