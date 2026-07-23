Google fälls – får bot på 890 miljoner euro

Nu kommer domen som Realtid tidigare skrivit om. EU‑kommissionen slår fast att Google inte har gjort de förändringar som krävs för att följa Digital Markets Act (DMA).



Trots att bolaget fått tydliga instruktioner ska Google ha fortsatt att prioritera sina egna tjänster i sökresultat och kommersiella gränssnitt. Detta har enligt kommissionen skapat en otillbörlig fördel gentemot konkurrenter.

Kommissionen pekar särskilt ut Googles shopping-, hotell-, transport- och sporttjänster, som enligt beslutet ges mer framträdande placeringar än likvärdiga tredjepartsalternativ.

Beslutet omfattar även ett brott mot DMA:s så kallade anti‑steering‑regler. Enligt kommissionen har Google hindrat apputvecklare från att informera användare om billigare alternativ.



Dessutom ska bolaget ha stoppat utvecklare från att sluta avtal utanför Google Play‑butiken, något som lagen uttryckligen tillåter.

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DMA ställer hårdare krav på gatekeepers

Digital Markets Act är utformad för att begränsa marknadsmakten hos så kallade gatekeepers – plattformar som är så dominerande att andra aktörer är beroende av dem för att nå användare.



Lagen kräver bland annat att dessa företag ger likvärdig behandling till externa tjänster, öppnar upp för alternativa val och slutar låsa in användare i det egna ekosystemet.

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