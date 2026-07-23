EU-kommissionen bötfäller Google med 890 miljoner euro för brott mot Digital Markets Act – EU:s regler som ska hindra dominerande techbolag från att gynna sina egna tjänster.
Google fälls – får bot på 890 miljoner euro
Nu kommer domen som Realtid tidigare skrivit om. EU‑kommissionen slår fast att Google inte har gjort de förändringar som krävs för att följa Digital Markets Act (DMA).
Trots att bolaget fått tydliga instruktioner ska Google ha fortsatt att prioritera sina egna tjänster i sökresultat och kommersiella gränssnitt. Detta har enligt kommissionen skapat en otillbörlig fördel gentemot konkurrenter.
Kommissionen pekar särskilt ut Googles shopping-, hotell-, transport- och sporttjänster, som enligt beslutet ges mer framträdande placeringar än likvärdiga tredjepartsalternativ.
Beslutet omfattar även ett brott mot DMA:s så kallade anti‑steering‑regler. Enligt kommissionen har Google hindrat apputvecklare från att informera användare om billigare alternativ.
Dessutom ska bolaget ha stoppat utvecklare från att sluta avtal utanför Google Play‑butiken, något som lagen uttryckligen tillåter.
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DMA ställer hårdare krav på gatekeepers
Digital Markets Act är utformad för att begränsa marknadsmakten hos så kallade gatekeepers – plattformar som är så dominerande att andra aktörer är beroende av dem för att nå användare.
Lagen kräver bland annat att dessa företag ger likvärdig behandling till externa tjänster, öppnar upp för alternativa val och slutar låsa in användare i det egna ekosystemet.
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EU går mot mer offensiv tillsyn
Sedan DMA började gälla har kommissionen främst arbetat genom dialog och tekniska specifikationer.
Med boten mot Google signalerar EU att man nu är beredd att använda lagens sanktionsmöjligheter fullt ut. Beslutet markerar ett skifte där EU i större utsträckning börjar använda DMA:s sanktionsmöjligheter. Detta sker efter en period med dialog och tekniska anpassningar.
Google har redan testat nya sätt att presentera sina egna tjänster i sökresultaten och föreslagit förändringar av reglerna i Google Play. EU-kommissionen säger att arbetet kommer att följas noggrant.
Google har 60 dagar på sig att följa beslutet. Om bolaget inte gör det kan EU besluta om löpande viten på upp till 5 procent av den genomsnittliga dagliga globala omsättningen.
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Fler granskningar på väg
Kommissionen meddelar att flera andra gatekeepers granskas för möjliga överträdelser av DMA. Ytterligare beslut väntas senare under året, vilket kan innebära fler sanktioner mot stora techbolag som inte anpassat sina tjänster i tid.
Google uppger att man nu analyserar beslutet och överväger att överklaga. Samtidigt gör bolaget ett uttalande där de kritiserar DMA‑implementeringen och menar att regleringen riskerar att försämra användarupplevelsen och öka säkerhetsriskerna.
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