Ukrainsk drönarteknik breder ut sig – från fronten till Saudiarabien

Den ukrainska drönarkompetensen, hårdtestad under fyra år av krig mot Ryssland, sprider sig nu på bred front.

Nu har den ukrainska mjukvaruplattformen Sky Map, ett kommando- och kontrollsystem för motdrönaroperationer, nyligen driftsatts vid den amerikanska flygbasen Prince Sultan i Saudiarabien, dit ukrainska militärer rest för att träna upp amerikanska soldater.

Trots avvisande attityd från Trump

Det sker trots att president Donald Trump så sent som i mars offentligt avvisade ett ukrainskt erbjudande om hjälp.

”Vi behöver inte deras hjälp med drönarförsvar”, sa Trump till Fox News den 6 mars. Vita huset och Pentagon hänvisade Reuters till Centralkommandot, som avböjde att kommentera.

Basen, som ligger drygt 640 kilometer från Iran, har utsatts för upprepade angrepp sedan kriget bröt ut, bland annat förstördes ett E-3 AWACS-spaningsplan i mars. Förutom Sky Map används vid basen bland annat Northrop Grummans FAAD-system och RTX:s Coyote-interceptordrönare, enligt Reuters källor.

ANNONS

”Det har länge funnits luckor i det amerikanska luft- och robotskyddet runt om i världen. Det har varit välkänt, men har inte åtgärdats, säger Timothy Walton, senior fellow vid Hudson Institute, till Reuters.