Ukrainas erfarenheter av drönarkrig efterfrågas nu av såväl USA:s militär som Natos allierade. Trots att president Trump sagt att amerikanerna inte behöver ukrainsk hjälp.
Ukrainsk drönarteknik breder ut sig – från fronten till Saudiarabien
Den ukrainska drönarkompetensen, hårdtestad under fyra år av krig mot Ryssland, sprider sig nu på bred front.
Missa inte: Ukraina öppnar oljeledning – kan låsa upp lån för miljarder. Realtid
Nu har den ukrainska mjukvaruplattformen Sky Map, ett kommando- och kontrollsystem för motdrönaroperationer, nyligen driftsatts vid den amerikanska flygbasen Prince Sultan i Saudiarabien, dit ukrainska militärer rest för att träna upp amerikanska soldater.
Trots avvisande attityd från Trump
Det sker trots att president Donald Trump så sent som i mars offentligt avvisade ett ukrainskt erbjudande om hjälp.
”Vi behöver inte deras hjälp med drönarförsvar”, sa Trump till Fox News den 6 mars. Vita huset och Pentagon hänvisade Reuters till Centralkommandot, som avböjde att kommentera.
Läs även: Daniel Eks tyska drönarföretag till Stockholm. Dagens PS
Basen, som ligger drygt 640 kilometer från Iran, har utsatts för upprepade angrepp sedan kriget bröt ut, bland annat förstördes ett E-3 AWACS-spaningsplan i mars. Förutom Sky Map används vid basen bland annat Northrop Grummans FAAD-system och RTX:s Coyote-interceptordrönare, enligt Reuters källor.
”Det har länge funnits luckor i det amerikanska luft- och robotskyddet runt om i världen. Det har varit välkänt, men har inte åtgärdats, säger Timothy Walton, senior fellow vid Hudson Institute, till Reuters.
Ukrainska bolag söker sig utomlands
Samtidigt ser ukrainska drönartillverkare sig om efter internationella partners. General Cherry, ett av Ukrainas ledande drönarteknikföretag ingår nu i ett samarbete med den amerikanska tillverkaren Wilcox Industries för att producera FPV- och interceptordrönare vid anläggningar i New Hampshire.
Missa inte: Rysk ilska över japansk drönarinvestering. Realtid
Medgrundaren Stanislav Hryshyn är tydlig med varför: att stanna i Ukraina riskerar att bli ödesdigert, bokstavligen och kommersiellt.
”Att stanna i Ukraina innebär att stanna lokalt och bli eliminerad inom några år eller till och med månader, säger han till Business Insider.
Dels är företagen måltavlor för ryska angrepp, dels är den ukrainska marknaden för liten och för begränsad av försvarsbudgeten.
Hryshyn menar också att utländska företag annars riskerar att kopiera ukrainska innovationer och ta marknadsandelar.
Europa rör sig för långsamt
Ukrainska befälhavare riktar samtidigt skarp kritik mot de europeiska allierades tempo.
Läs även: Historiskt genombrott i Ukraina – robotar tar över slagfältet från Ryssland. Dagens PS
I mars varnade Artem Belenkov, stabschef för Ukrainas Nemesis-brigad, för att omkring 95 procent av enhetens tillgångar är ukrainsktillverkade, eftersom få europeiska eller amerikanska drönare fungerar tillräckligt bra i den elektroniska krigsmiljön vid fronten.
”Ni kan inte konkurrera i den här dynamiken med den byråkrati ni har i Europa. Det är totalt omöjligt”, sa han till Euractiv.
Trots det tar Natos allierade nu intryck. Det brittiska 1st Battalion Irish Guards har efter nära samarbete med ukrainska soldater omvandlat 78 av bataljonens 300 soldater till certifierade drönarpiloter, rapporterade Business Insider tidigare i år.