Drönare stöper om västerländska arméer – går för snabbt

Serhij Kostynskyj var affärsman och politiker när han tog upp vapen den 24 februari 2022.

I dag leder han drönarbataljonen Seraphim, som har rykte om sig att vara en professionell och effektiv styrka. Han säger att krig 2026 ställer helt nya krav på soldaternas intellektuella förmåga.

”Det moderna kriget är en triumf för utbildade människor. Om någon säger att kunskap blivit mindre viktigt på grund av artificiell intelligens säger jag att det här kriget visar att intellektuellt begåvade personer alltid kommer att vara viktiga – kanske speciellt i krig”, säger han till Yle.

Kostynskyj betonar att teknologin vid fronten förändras radikalt var sjätte månad, och att staten inte kan agera tillräckligt snabbt för att förse förbanden med rätt utrustning.

Ukraina har löst problemet genom en elektronisk marknadsplats där brigaderna kan köpa utrustning direkt från tillverkarna.

Det brittiska gardesregementet 1st Battalion Irish Guards har genomgått en genomgripande omvandling efter nära samarbete med ukrainska soldater inom den brittiskledda träningsinsatsen Operation Interflex.

Av bataljonens 300 soldater är nu 78 certifierade drönarpiloter, berättar bataljonschefen löjtnantkolonell Ben Irwin-Clark för Business Insider.

Förbandet har byggt en träningsanläggning med drönarhinder och öppnat ett så kallat ”drone hub” där soldaterna kan reparera drönare, genomföra virtuell träning och 3D-skriva ut drönarekomponenter, något som Irwin-Clark uppger är unikt inom den brittiska armén.

”Det jag inte hade förutsett för ett år sedan var hur mycket vi skulle lära oss”, säger han till Business Insider. Ukrainska soldater kom i vissa fall direkt från fronten och förde vidare sina kunskaper.