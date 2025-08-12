Europa vill ha en femtedel av hela världens chipproduktion. Men ett nytt bakslag visar att det behövs mycket mer resurser, enligt experter.
Tvivlar på EU:s chipsatsning: "Behövs tio gånger mer"
Den amerikanska chipjätten Intel hade ambitiösa planer på att bygga nya fabriker i Tyskland och Polen.
Det var en del i EU:s projekt att förlägga tillverkningen av kritiska chip och komponenter till europeisk mark.
Men i juli bestämde sig Intel för att avbryta fabriksplanerna – och det väcker frågor kring hur realistisk EU:s vision egentligen är, skriver Ny Teknik.
Tuff tid för Intel
Intels två projekt, som skulle ha varit värda omkring 30 miljarder euro, var centrala delar i EU:s så kallade Chips Act.
Det är en satsning som syftar till att fördubbla unionens andel av den globala halvledarproduktionen till 20 procent år 2030.
Beslutet kommer i en tid då Intel kämpar med minskad efterfrågan och politiskt tryck på hemmaplan. Bolaget har även bromsat utbyggnaden av en fabrik i Ohio.
Där skärper amerikanska skärper nu kraven på att halvledartillverkning ska ske i USA. President Donald Trump har föreslagit 100-procentiga tullar på chip som produceras utanför landets gränser.
”Behövs tio gånger mer”
EU har sett Intels satsningar som en viktig byggsten för att säkra tillgången på avancerade chip och minska beroendet av asiatiska leverantörer.
Men branschbedömare pekar på att EU:s totala stödpaket på 43 miljarder euro är för lite.
”Hela EU Chips Act-satsningen, på totalt 43 miljarder euro, är ändå otillräcklig från början. Det
har konstaterats från flera håll. Det behövs förmodligen tio gånger så stora investeringar för att lyckas nå målet på ungefär 20 procent av den globala halvledartillverkningen”, säger Mikael Östling, professor i fasta tillståndets elektronik på KTH.
TSMC bygger i Dresden
Trots bakslagen pågår andra stora projekt inom ramen för Chips Act. I Dresden bygger det taiwanesiska TSMC, tillsammans med Bosch, Infineon och NXP, sin första europeiska fabrik.
Fokus ligger på 16- och 28-nanometerschip, främst för fordons- och telekomindustrin – segment där efterfrågan i Europa är stark.
Däremot saknas större satsningar på de mest avancerade kretsarna som används i AI och högpresterande grafikprocessorer.
Behövs många fler
Intels reträtt förklaras delvis av att bolaget tidigare investerat i kapacitet som vida överstigit den faktiska efterfrågan.
Ledningen har nu signalerat att framtida expansionsplaner ska anpassas strikt efter volymåtaganden och tydliga affärsmål, skriver Computer Weekly.
Samtidigt står EU inför ytterligare utmaningar. Enligt prognoser kan det krävas uppemot 75 000 nyutbildade ingenjörer och experter för att möta industrins behov.
