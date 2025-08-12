Tvivlar på EU:s chipsatsning: "Behövs tio gånger mer"

Den amerikanska chipjätten Intel hade ambitiösa planer på att bygga nya fabriker i Tyskland och Polen.

Det var en del i EU:s projekt att förlägga tillverkningen av kritiska chip och komponenter till europeisk mark.

Men i juli bestämde sig Intel för att avbryta fabriksplanerna – och det väcker frågor kring hur realistisk EU:s vision egentligen är, skriver Ny Teknik.

Tuff tid för Intel

Intels två projekt, som skulle ha varit värda omkring 30 miljarder euro, var centrala delar i EU:s så kallade Chips Act.

Det är en satsning som syftar till att fördubbla unionens andel av den globala halvledarproduktionen till 20 procent år 2030.

Intel har behövt dra åt svångremmen efter en period av minskad efterfrågan. (Foto: AP/TT).

Beslutet kommer i en tid då Intel kämpar med minskad efterfrågan och politiskt tryck på hemmaplan. Bolaget har även bromsat utbyggnaden av en fabrik i Ohio.

Där skärper amerikanska skärper nu kraven på att halvledartillverkning ska ske i USA. President Donald Trump har föreslagit 100-procentiga tullar på chip som produceras utanför landets gränser.

