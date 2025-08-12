Realtid
Realtid.se
IT & tech

Tvivlar på EU:s chipsatsning: "Behövs tio gånger mer"

eu
Intels avbrytna projekt innebär ett bakslag för EU-presidenten Ursula von der Leyens storslagna chipplaner. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Europa vill ha en femtedel av hela världens chipproduktion. Men ett nytt bakslag visar att det behövs mycket mer resurser, enligt experter.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den amerikanska chipjätten Intel hade ambitiösa planer på att bygga nya fabriker i Tyskland och Polen.

Det var en del i EU:s projekt att förlägga tillverkningen av kritiska chip och komponenter till europeisk mark.

Men i juli bestämde sig Intel för att avbryta fabriksplanerna – och det väcker frågor kring hur realistisk EU:s vision egentligen är, skriver Ny Teknik.

Missa inte: Chipbråket kan blåsa liv i handelskriget mellan USA och Kina. Realtid

Tuff tid för Intel

Intels två projekt, som skulle ha varit värda omkring 30 miljarder euro, var centrala delar i EU:s så kallade Chips Act.

Det är en satsning som syftar till att fördubbla unionens andel av den globala halvledarproduktionen till 20 procent år 2030.

Intel har behövt dra åt svångremmen efter en period av minskad efterfrågan. (Foto: AP/TT).
ANNONS

Beslutet kommer i en tid då Intel kämpar med minskad efterfrågan och politiskt tryck på hemmaplan. Bolaget har även bromsat utbyggnaden av en fabrik i Ohio.

Där skärper amerikanska skärper nu kraven på att halvledartillverkning ska ske i USA. President Donald Trump har föreslagit 100-procentiga tullar på chip som produceras utanför landets gränser.

Missa inte: Efter Intels besked – nya chipfabriker tar vid i EU. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

”Behövs tio gånger mer”

EU har sett Intels satsningar som en viktig byggsten för att säkra tillgången på avancerade chip och minska beroendet av asiatiska leverantörer.

Men branschbedömare pekar på att EU:s totala stödpaket på 43 miljarder euro är för lite.

”Hela EU Chips Act-satsningen, på totalt 43 miljarder euro, är ändå otillräcklig från början. Det
har konstaterats från flera håll. Det behövs förmodligen tio gånger så stora investeringar för att lyckas nå målet på ungefär 20 procent av den globala halvledartillverkningen”, säger Mikael Östling, professor i fasta tillståndets elektronik på KTH.

Missa inte: Världens största chip-tillverkare glänser. Dagens PS

ANNONS

TSMC bygger i Dresden

Trots bakslagen pågår andra stora projekt inom ramen för Chips Act. I Dresden bygger det taiwanesiska TSMC, tillsammans med Bosch, Infineon och NXP, sin första europeiska fabrik.

Fokus ligger på 16- och 28-nanometerschip, främst för fordons- och telekomindustrin – segment där efterfrågan i Europa är stark.

Däremot saknas större satsningar på de mest avancerade kretsarna som används i AI och högpresterande grafikprocessorer.

Missa inte: Techbolagen flyr Europa – kvävs av kapitalbrist och byråkrati. Realtid

Behövs många fler

Intels reträtt förklaras delvis av att bolaget tidigare investerat i kapacitet som vida överstigit den faktiska efterfrågan.

Ledningen har nu signalerat att framtida expansionsplaner ska anpassas strikt efter volymåtaganden och tydliga affärsmål, skriver Computer Weekly.

ANNONS

Samtidigt står EU inför ytterligare utmaningar. Enligt prognoser kan det krävas uppemot 75 000 nyutbildade ingenjörer och experter för att möta industrins behov.

Missa inte: ”Hellre datavetare än soldater” – AI blir ny frontlinje i svenskt försvar. News55

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS