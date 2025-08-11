Realtid
Nvidia och AMD får skatta 15 procent av vinsten i Kina – till USA

USA:s president Donald Trump och Nvidias vd Jensen Huang. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

De stora amerikanska chipjättarna Nvidia och AMD ska betala 15 procent av sina vinster i Kina till den amerikanska regeringen, enligt Financial Times.

Nvidias H20-chip och AMD:s MI308-chip har utvecklats specifikt för den kinesiska marknaden, som en väg runt ett förbud mot att sälja avancerade AI-chip till landet.

Men det har varit oklart om bolagen skulle få fortsätta sälja dem i Kina i och med Donald Trumps tullpolitik. Trump har hotat med 100 procent tullar på mikrochip ”om de inte byggs i USA” och har hotat dra in exportlicenserna. Han ska dock ha ändrat sig i förra veckan efter ett möte med Nvidias vd Jensen Huang.

Stoppades i april

Försäljningen stoppades i april i år, men återupptogs igen i juli.

Nu verkar det dock finnas en överenskommelse för fortsatt försäljning. Bolagen har gått med på att betala 15 procent av sina intäkter från försäljningen i Kina till den amerikanska regeringen i utbyte mot exportlicenser, uppger företrädare för Trump-administrationen till Financial Times.

Unikt avtal – aldrig hänt förut

Tidningen beskriver det som en ”ovanlig” typ av avtal. Enligt experter på exportkontroll har inget amerikanskt företag någonsin gått med på att betala en del av sina intäkter för att erhålla exportlicenser, enligt FT.

”Vi följer regler som den amerikanska regeringen har satt för vårt deltagande på globala marknader”, säger Nvidia i ett uttalande till Financial Times.

”Peking måste jubla över att se Washington förvandla exportlicenser till inkomstströmmar”, säger Liza Tobin, en Kinaexpert som tjänstgjorde i National Security Council under den första Trump-administrationen, nu på Jamestown Foundation.

”Vad är nästa steg – att låta Lockheed Martin sälja F-35 till Kina för en provision på 15 procent?”

”Varken miljövänligt, avancerat eller säkert”

Samtidigt finns det en oro i Kina för om chippen är säkra, rapporterar CNBC. Det spekuleras om de innehåller en möjlighet till ”fjärravstängning” via en hårdvarubaserad ”bakdörr”, vilket bolagen förnekar.

”När en typ av chip varken är miljövänligt, avancerat eller säkert, har vi som konsumenter naturligtvis valet att avstå från att köpa det”, skriver Yuyuan Tantian, som kopplas till den statliga tv-kanalen CCTV, i en artikel publicerad på WeChat.

