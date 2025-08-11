Nvidia och AMD får skatta 15 procent av vinsten i Kina – till USA

Nvidias H20-chip och AMD:s MI308-chip har utvecklats specifikt för den kinesiska marknaden, som en väg runt ett förbud mot att sälja avancerade AI-chip till landet.

Men det har varit oklart om bolagen skulle få fortsätta sälja dem i Kina i och med Donald Trumps tullpolitik. Trump har hotat med 100 procent tullar på mikrochip ”om de inte byggs i USA” och har hotat dra in exportlicenserna. Han ska dock ha ändrat sig i förra veckan efter ett möte med Nvidias vd Jensen Huang.

Stoppades i april

Försäljningen stoppades i april i år, men återupptogs igen i juli.

Nu verkar det dock finnas en överenskommelse för fortsatt försäljning. Bolagen har gått med på att betala 15 procent av sina intäkter från försäljningen i Kina till den amerikanska regeringen i utbyte mot exportlicenser, uppger företrädare för Trump-administrationen till Financial Times.