De stora amerikanska chipjättarna Nvidia och AMD ska betala 15 procent av sina vinster i Kina till den amerikanska regeringen, enligt Financial Times.
Nvidia och AMD får skatta 15 procent av vinsten i Kina – till USA
Mest läst i kategorin
Nya regler hotar USA:s satsning på gas – finns inga fartyg
USA:s nya förslag till handelsregler kräver amerikanska LNG-fartyg – trots att inga sådana har byggts sedan 1980. Trumpadministrationens förslag till nya handelsregler kräver att amerikansk export av flytande naturgas (LNG) ska ske på fartyg byggda i USA och med amerikansk flagg i allt större utsträckning. De nya reglerna från U.S. Trade Representative (USTR) kräver att …
Är gigekonomin beroende av illegal arbetskraft?
En digital framgångssaga – eller appar som lever på att utnyttja människor utan arbetstillstånd? I Storbritannien debatteras just nu gigekonomin intensivt. Plattformar som Uber och Deliveroo har blivit en del av människors vardag i många länder. Numera är taxiresor och matleveranser bara ett knapptryck bort i större städer. Men gigekonomin kan ha haft större konsekvenser …
Aktiestrateg: EU behöver nya tullar mot Kina
Det hotande handelskriget mellan USA och Kina riskerar att skapa stora exportflöden från Kina till EU. Svaret kan vara nya EU-tullar mot Kina, enligt Molly Guggenheimer, aktiestrateg på Danske Bank.”Annars kan prispressen slå mot företag i Europa”, säger hon. ”Globala marknader är översvämmade med billiga kinesiska elbilar”, skanderade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i …
Tullarna kan ge hushållen minst 600 dollar var: "Ganska farligt"
Ökade intäkter från USA:s tullar har lett till ett förslag att dela ut pengar till amerikanska hushåll. Det oroar en del ekonomer. Inte sedan 1930-talet har USA:s tullnivåer har varit lika höga som nu. Det genererar också rekordintäkter till statskassan, samtidigt som en hel del saker blir dyrare för amerikanerna. Nu överväger Vita huset att …
"Salt i såren" – USA:s kris smittar av sig på Sverige
När Donald Trump sparkade USA:s statistikchef satte han tonen för en oro som snabbt sprider sig från amerikansk politik till världens ekonomier. Beslutet som speglar den växande ekonomiska osäkerheten från USA till Sverige. Att sparka sin egen statistikchef mitt under en ekonomisk kris brukar inte vara ett tecken på styrka. Erika McEntarfer, som hade lett USA:s arbetsmarknadsstatistiska …
Nvidias H20-chip och AMD:s MI308-chip har utvecklats specifikt för den kinesiska marknaden, som en väg runt ett förbud mot att sälja avancerade AI-chip till landet.
Men det har varit oklart om bolagen skulle få fortsätta sälja dem i Kina i och med Donald Trumps tullpolitik. Trump har hotat med 100 procent tullar på mikrochip ”om de inte byggs i USA” och har hotat dra in exportlicenserna. Han ska dock ha ändrat sig i förra veckan efter ett möte med Nvidias vd Jensen Huang.
Stoppades i april
Försäljningen stoppades i april i år, men återupptogs igen i juli.
Nu verkar det dock finnas en överenskommelse för fortsatt försäljning. Bolagen har gått med på att betala 15 procent av sina intäkter från försäljningen i Kina till den amerikanska regeringen i utbyte mot exportlicenser, uppger företrädare för Trump-administrationen till Financial Times.
Senaste nytt
Unikt avtal – aldrig hänt förut
Tidningen beskriver det som en ”ovanlig” typ av avtal. Enligt experter på exportkontroll har inget amerikanskt företag någonsin gått med på att betala en del av sina intäkter för att erhålla exportlicenser, enligt FT.
”Vi följer regler som den amerikanska regeringen har satt för vårt deltagande på globala marknader”, säger Nvidia i ett uttalande till Financial Times.
”Peking måste jubla över att se Washington förvandla exportlicenser till inkomstströmmar”, säger Liza Tobin, en Kinaexpert som tjänstgjorde i National Security Council under den första Trump-administrationen, nu på Jamestown Foundation.
”Vad är nästa steg – att låta Lockheed Martin sälja F-35 till Kina för en provision på 15 procent?”
”Varken miljövänligt, avancerat eller säkert”
Samtidigt finns det en oro i Kina för om chippen är säkra, rapporterar CNBC. Det spekuleras om de innehåller en möjlighet till ”fjärravstängning” via en hårdvarubaserad ”bakdörr”, vilket bolagen förnekar.
”När en typ av chip varken är miljövänligt, avancerat eller säkert, har vi som konsumenter naturligtvis valet att avstå från att köpa det”, skriver Yuyuan Tantian, som kopplas till den statliga tv-kanalen CCTV, i en artikel publicerad på WeChat.
Läs även: Nvidia: USA:s chipförbud stärkte bara Kina (Realtid)
Läs även: Nvidias vd – USA:s fredsmäklare i Kina (Realtid)
Läs även: Så rik hade du varit om du investerat i Nvidia för 10 år sedan (Dagens PS)