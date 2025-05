Chipbråket kan blåsa liv i handelskriget mellan USA och Kina

USA och Kina har kommit en bit på vägen mot normaliserade handelsrelationer med en tullpaus på 90 dagar och ytterligare inledda förhandlingar.

Men den skakiga freden hotas nu på grund av ett bråk om kinesiska chip, skriver CNBC.

Det Kina inte uppskattar är att USA varnat amerikanska företag från att använda särskilda chip tillverkade av Huawei. Den varningen vill Kina nu se dras tillbaka.

”Om USA insisterar på sin egen väg och fortsätter att väsentligt skada Kinas intressen, kommer Kina att vidta beslutsamma åtgärder för att skydda sina legitima rättigheter och intressen”, säger en talesperson för det kinesiska handelsministeriet.

Kontroversiella chip

Handeln med chip mellan USA och Kina har varit en stor källa till konflikt mellan de två länderna i flera år. År 2019 svartlistade Huawei i USA på grund av misstankar om spionage.

Chip från Huawei blir bara bättre och bättre. Foto: (Foto: Vincent Yu/AP/TT)

De chip som det nu varnas för säger den amerikanska myndigheten U.S. Commerce Department’s Bureau of Industry and Security bryter mot den amerikanska exportkontrollen.

Trots de hårda restriktionerna mot Huawei har företaget kunnat dubbla sin produktion av AI-chip.

Många bedömare anser att restriktionerna snarare har fått motsatt effekt, då Huawei fått satsa mer på inhemska innovation för att täcka förlusterna av utländska komponenter.