Toppekonomen: AI har inte gett resten av näringslivet en krona

Trots enorma investeringar och massiv hajp har AI hittills inte gett det amerikanska näringslivet utanför techsektorn någon ekonomisk utdelning.

Det är slutsatsen i en analys som Torsten Slok, chefekonom på Apollo Global Management, publicerade den 24 oktober.

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Slok har jämfört de sju amerikanska techjättarna, de så kallade Magnificent Seven, med de övriga 493 bolagen i S&P 500.

Bilden är entydig. Hos techjättarna stiger intäkterna per anställd, justerat för inflation, och vinstmarginalerna pekar uppåt. Hos de 493 övriga bolagen är båda kurvorna i stort sett platta.

Samtidigt finns det, enligt Slok, fortfarande inga tecken på att AI lyfter produktivitetstillväxten i den amerikanska ekonomin. Han hänvisar till San Francisco Feds mått på totalfaktorproduktivitet.

Från tillväxtmotor till kostnad

Sloks slutsats är att storbolagen utanför techsektorn nu börjar backa. Eftersom AI inte syns på sista raden ser allt fler bolag sina utgifter för så kallade tokens, alltså betalningen för att använda AI-modellerna, som en kostnad som pressar marginalerna snarare än som en källa till tillväxt.

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Enligt data från betalbolaget Ramp, som Slok hänvisar till, är AI-utgifterna extremt koncentrerade till ett litet antal bolag, främst riskkapitalfinansierade techföretag. Det traditionella näringslivet behöver inte de senaste modellerna och är inte berett att betala för dem, menar Apollos chefekonom.

Så länge AI-användningen är begränsad till en liten del av ekonomin blir de makroekonomiska effekterna mycket små, skriver han.

Slok pekar också på en djupare utmaning. AI kan vara en utmärkt kalkylator, men i affärslivet handlar intelligens främst om omdöme. Tekniken förstår inte ansvar, förtroende, kultur eller oskrivna regler, faktorer som i slutändan avgör intäkter och marginaler, enligt Slok.

”AI-berättelsen kommer att avgöras i S&P 493, inte i Magnificent Seven”, skriver han.