Nu kräver styrelserna svar: Vad får jag egentligen för AI-pengarna?

Många arbetsgivare inledningsvis mätte ren användning, hur mycket varje anställd konsumerar av tekniken, innan budgetdisciplinen hann ikapp, skriver The Economist.

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Ett sådant mått säger dock ingenting om huruvida värde skapas. Tidsbesparingar som sprids ut över enskilda medarbetares arbetsdagar syns sällan i något resultat.

Fyra procent ser betydande avkastning

Siffrorna från Norden är nedslående.

En rapport från BCG Platinion visar att endast fyra procent av de nordiska bolagen anser att deras AI-investeringar gett ”betydande avkastning”

Deloitte når liknande slutsatser i studien AI ROI: The paradox of rising investment and elusive returns.

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Sju av tio nordiska bolag lägger minst tio procent av sin IT-budget på AI-projekt, och en fjärdedel mer än 20 procent.

Ändå ser bara 33 procent resultat inom två år, mot 43 procent i övriga Europa. Undersökningen omfattar 1 742 respondenter i 13 länder, varav 266 nordiska, och genomfördes i augusti och september 2025.