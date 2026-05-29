Tech-vd: Chefer i vår bransch lider av AI-psykos

AI-entusiasmen i näringslivet har gått så långt att många företagsledare tappat kontakten med verkligheten.

Den varningen kommer från Aaron Levie, grundare och vd för molnbolaget Box.

Han menar att en växande grupp chefer lider av vad han beskriver som ”AI-psykos”.

Kan leda till övertro

Bakgrunden är den intensiva jakten på automatisering som präglat tekniksektorn de senaste åren.

Företag har investerat hundratals miljarder dollar i AI-satsningar, samtidigt som många verksamheter skurit ned personal och omorganiserat arbetet med förhoppningen att tekniken ska kunna ersätta stora delar av dagens arbetsuppgifter.

Enligt Levie uppstår problemet när företagsledare ser AI möjligheter på avstånd men saknar insyn i det praktiska arbete som krävs för att omsätta tekniken i fungerande produkter och tjänster, skriver Futurism.

Resultatet blir en övertro på vad dagens system faktiskt klarar av.

