AI styr det mesta när det gäller satsningar i techbranschen just nu. Men en inflytelserik vd skickar en känga mot sina kollegor.
Tech-vd: Chefer i vår bransch lider av AI-psykos
AI-entusiasmen i näringslivet har gått så långt att många företagsledare tappat kontakten med verkligheten.
Den varningen kommer från Aaron Levie, grundare och vd för molnbolaget Box.
Han menar att en växande grupp chefer lider av vad han beskriver som ”AI-psykos”.
Kan leda till övertro
Bakgrunden är den intensiva jakten på automatisering som präglat tekniksektorn de senaste åren.
Företag har investerat hundratals miljarder dollar i AI-satsningar, samtidigt som många verksamheter skurit ned personal och omorganiserat arbetet med förhoppningen att tekniken ska kunna ersätta stora delar av dagens arbetsuppgifter.
Enligt Levie uppstår problemet när företagsledare ser AI möjligheter på avstånd men saknar insyn i det praktiska arbete som krävs för att omsätta tekniken i fungerande produkter och tjänster, skriver Futurism.
Resultatet blir en övertro på vad dagens system faktiskt klarar av.
Svårt att visa lönsamhet
”Vd:ar är unikt benägna att drabbas av AI-psykos eftersom de är tillräckligt långt borta från den sista delen av arbetet som fortfarande måste göras för att generera mest värde med AI”, skrev han på X.
Diskussionen speglar en bredare debatt inom teknikbranschen om gapet mellan vision och verklighet.
Trots rekordstora investeringar har många AI-bolag fortfarande svårt att visa stabil lönsamhet, samtidigt som flera av de mest ambitiösa automatiseringsprojekten visat sig vara mer komplicerade än väntat.
Vissa bedömare menar dock att begreppet psykos är missvisande.
Blir allt mer distanserade
Inom forskningen används termen främst för att beskriva fall där människor utvecklar vanföreställningar eller paranoia efter omfattande interaktioner med AI-system.
I stället handlar fenomenet som Levie beskriver sannolikt om ett klassiskt ledarskapsproblem där beslutsfattare blir allt mer distanserade från verksamhetens vardag.
Många chefer arbetar i dag huvudsakligen genom rapporter, kalkylblad och digitala möten, medan de praktiska arbetsuppgifterna utförs längre ned i organisationerna.
Värderingarna stiger stadigt
När förståelsen för det konkreta arbetet minskar ökar risken att tekniska möjligheter överskattas och begränsningar underskattas.
Debatten kommer samtidigt som AI-boomen fortsätter att driva upp värderingar och investeringar inom tekniksektorn.
Frågan är om dagens AI-satsningar representerar början på en ny produktivitetsrevolution – eller om de i efterhand kommer att ses som ännu ett exempel på hur teknikoptimism kan springa före verkligheten.
