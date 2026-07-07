Johannes Sundlo byggde en populär söktjänst utifrån OpenAI:s verktyg. Men nu är det svart i rutan efter påtryckningar från huvudkontoret.
Svenskens AI-verktyg släcktes av OpenAI: "Förstår inte"
HR-profilen Johannes Sundlo byggde ett eget AI-verktyg för att söka i svenska kollektivavtal.
Men det går inte längre att använda. Open AI har nämligen valt att stänga ned det, rapporterar Svenska Dagbladet.
Beslutet innebär att andra användare inte längre kan komma åt tjänsten, som enligt Sundlo använts flitigt av personer inom HR och personalfrågor.
Skapades för flera år sedan
Enligt beskedet från Open AI bryter verktyget mot bolagets regler för professionell rådgivning.
Sundlo uppger att han inte fått någon närmare motivering till varför tjänsten stoppats och att en överklagan av beslutet avslogs genom ett automatiserat svar.
”Jag kan inte förstå varför. Och varför just nu?”, säger han till SvD.
Verktyget skapades för flera år sedan när Sundlo arbetade som HR-chef på Avalanche Studios.
Syftet var att samla svenska kollektivavtal på ett ställe och göra dem sökbara med hjälp av AI, eftersom vanliga språkmodeller hade begränsad kunskap om svensk arbetsrätt.
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Ska bygga en egen lösning
Underlaget bestod av kollektivavtal som redan fanns offentligt tillgängliga hos fackförbund och arbetsgivarorganisationer.
Tjänsten spreds därefter inom ett nätverk för HR-personal och växte i popularitet. Enligt statistik från Open AI hade den genererat omkring 20 000 konversationer innan den stängdes ned.
Efter nedstängningen planerar Sundlo att bygga en egen lösning utanför Open AI:s plattform.
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