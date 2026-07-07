Svenskens AI-verktyg släcktes av OpenAI: "Förstår inte"

HR-profilen Johannes Sundlo byggde ett eget AI-verktyg för att söka i svenska kollektivavtal.

Men det går inte längre att använda. Open AI har nämligen valt att stänga ned det, rapporterar Svenska Dagbladet.

Beslutet innebär att andra användare inte längre kan komma åt tjänsten, som enligt Sundlo använts flitigt av personer inom HR och personalfrågor.

Skapades för flera år sedan

Enligt beskedet från Open AI bryter verktyget mot bolagets regler för professionell rådgivning.

Sundlo uppger att han inte fått någon närmare motivering till varför tjänsten stoppats och att en överklagan av beslutet avslogs genom ett automatiserat svar.

”Jag kan inte förstå varför. Och varför just nu?”, säger han till SvD.

Verktyget skapades för flera år sedan när Sundlo arbetade som HR-chef på Avalanche Studios.

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Syftet var att samla svenska kollektivavtal på ett ställe och göra dem sökbara med hjälp av AI, eftersom vanliga språkmodeller hade begränsad kunskap om svensk arbetsrätt.

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