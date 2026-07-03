Investeringarna i Metas artificiella intelligens har varit stora efter inledande besvikelser. Nu kommer rapporter om att man tävlar med de främsta.
Uppgifter: Meta har kommit ikapp OpenAI i AI-racet
Meta har tagit ett stort steg framåt i konkurrensen om de mest avancerade AI-modellerna.
Enligt uppgifter till Business Insider ska bolagets kommande modell, med kodnamnet Watermelon, nu prestera i nivå med OpenAI GPT-5.5 på flera ledande AI-tester.
Beskedet ska ha lämnats av Metas AI-chef Alexandr Wang under ett internt personalmöte.
Har satsat rejält på AI
Enligt personer med insyn bygger bedömningen på etablerade benchmarktester som används för att mäta AI-modellers kapacitet, även om det inte framgår vilka tester som avses.
Watermelon är efterföljaren till modellen Avocado, som senare lanserades under namnet Muse Spark.
Den nya modellen tränas med omkring tio gånger större beräkningskapacitet än sin föregångare, vilket speglar Metas kraftigt ökade satsningar på AI-infrastruktur.
Tidigare under året lanserade Meta Muse Spark, en modellfamilj som fick positiva omdömen men fortfarande bedömdes ligga efter de främsta modellerna från OpenAI och konkurrenter som Anthropic.
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Känt för sina höga löner
En uppdaterad version väntas inom kort med förbättrad programmeringsförmåga och mer avancerade agentfunktioner.
Meta har under de senaste åren investerat omfattande belopp i AI-utveckling, samtidigt som bolaget haft svårt att övertyga utvecklare och företagskunder om att dess modeller tillhör marknadens absoluta toppskikt.
Om den interna bedömningen stämmer innebär den därför ett viktigt genombrott för bolagets AI-strategi.
Satsningen leds av Alexandr Wang, som rekryterades för att bygga upp Metas verksamhet inom så kallad superintelligens.
Under hans ledning har bolaget intensifierat rekryteringen av några av branschens mest eftertraktade AI-forskare och erbjudit mycket höga ersättningar för att locka över talanger från konkurrerande bolag.
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Har inte gjorts allmänt tillgänglig
Samtidigt fortsätter Meta att öka investeringarna i den tekniska infrastrukturen.
Bolaget har höjt prognosen för årets investeringar till mellan 125 och 145 miljarder dollar, jämfört med en tidigare bedömning på 115–135 miljarder dollar.
Pengarna ska bland annat finansiera nya datacenter, AI-chip och annan infrastruktur som krävs för att träna allt större språkmodeller.
OpenAI lanserade GPT-5.5 tidigare i år och presenterade senare även GPT-5.6.
Den senare modellen har dock ännu inte gjorts allmänt tillgänglig, vilket innebär att konkurrensen om den kommersiella AI-toppen fortsatt är intensiv.
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