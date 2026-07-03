Uppgifter: Meta har kommit ikapp OpenAI i AI-racet

Meta har tagit ett stort steg framåt i konkurrensen om de mest avancerade AI-modellerna.

Enligt uppgifter till Business Insider ska bolagets kommande modell, med kodnamnet Watermelon, nu prestera i nivå med OpenAI GPT-5.5 på flera ledande AI-tester.

Beskedet ska ha lämnats av Metas AI-chef Alexandr Wang under ett internt personalmöte.

Har satsat rejält på AI

Enligt personer med insyn bygger bedömningen på etablerade benchmarktester som används för att mäta AI-modellers kapacitet, även om det inte framgår vilka tester som avses.

Watermelon är efterföljaren till modellen Avocado, som senare lanserades under namnet Muse Spark.

Den nya modellen tränas med omkring tio gånger större beräkningskapacitet än sin föregångare, vilket speglar Metas kraftigt ökade satsningar på AI-infrastruktur.

Tidigare under året lanserade Meta Muse Spark, en modellfamilj som fick positiva omdömen men fortfarande bedömdes ligga efter de främsta modellerna från OpenAI och konkurrenter som Anthropic.

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