Bank of England: Hedgefondernas lån är ett hot mot ekonomin

Hedgefonder tar jättelika lån för att kunna hänga med i racet som investeringar i AI-aktier har blivit.

Det får nu Bank of England att gå ut med en varning om att lånen kan utgöra ett växande hot mot den finansiella stabiliteten.

En kraftig kursnedgång inom AI-sektorn riskerar enligt centralbanken att få spridningseffekter på både aktie- och obligationsmarknaderna.

Kan behöva sälja tillgångar

I en ny rapport konstaterar centralbankens kommitté för finansiell stabilitet att hedgefonder i allt större utsträckning använder belåning för att investera i ett begränsat antal AI-bolag.

Samtidigt har dessa bolag fått en allt större vikt i flera globala aktieindex, vilket ökat marknadens koncentrationsrisk.

Enligt Bank of England använder hedgefonder ofta samma tillgångar som säkerhet för flera olika affärer, skriver The Telegraph.

Om aktiekurserna faller snabbt kan fonderna tvingas sälja andra tillgångar för att möta ökade säkerhetskrav från långivare, vilket kan förstärka turbulensen på finansmarknaderna.

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