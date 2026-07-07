Lånade pengar ligger till viss del bakom AI-aktiernas uppåtstigande kurva på börsen. Det får en centralbank att reagera.
Bank of England: Hedgefondernas lån är ett hot mot ekonomin
Hedgefonder tar jättelika lån för att kunna hänga med i racet som investeringar i AI-aktier har blivit.
Det får nu Bank of England att gå ut med en varning om att lånen kan utgöra ett växande hot mot den finansiella stabiliteten.
En kraftig kursnedgång inom AI-sektorn riskerar enligt centralbanken att få spridningseffekter på både aktie- och obligationsmarknaderna.
Kan behöva sälja tillgångar
I en ny rapport konstaterar centralbankens kommitté för finansiell stabilitet att hedgefonder i allt större utsträckning använder belåning för att investera i ett begränsat antal AI-bolag.
Samtidigt har dessa bolag fått en allt större vikt i flera globala aktieindex, vilket ökat marknadens koncentrationsrisk.
Enligt Bank of England använder hedgefonder ofta samma tillgångar som säkerhet för flera olika affärer, skriver The Telegraph.
Om aktiekurserna faller snabbt kan fonderna tvingas sälja andra tillgångar för att möta ökade säkerhetskrav från långivare, vilket kan förstärka turbulensen på finansmarknaderna.
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Skulle göra upplåningen dyrare
Centralbanken pekar särskilt på att många hedgefonder även lånar med statsobligationer som säkerhet.
Om investerarnas förväntningar på AI-sektorns tillväxt skulle försämras kan det leda till bredare störningar även på obligationsmarknaden, där försäljningar riskerar att pressa upp räntorna på statspapper.
Bank of England hänvisar till tidigare marknadsoro under konflikten i Mellanöstern, då hedgefonders försäljningar bidrog till stigande räntor på brittiska statsobligationer.
Ett liknande förlopp skulle kunna öka den brittiska statens upplåningskostnader.
Rapporten visar också att AI-relaterade börsvärden blivit allt mer koncentrerade till ett fåtal marknader.
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AI-bolag dominerar på börsen
I USA, Sydkorea och Taiwan utgör AI-bolag nu mer än hälften av det samlade börsvärdet, vilket enligt centralbanken har bidragit till ökad volatilitet under det senaste året.
Utöver marknadsriskerna varnar Bank of England för att den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens även ökar hotet från avancerade cyberattacker mot banker och annan finansiell infrastruktur.
Om finanssektorn inte hinner anpassa sina säkerhetssystem i samma takt som tekniken utvecklas finns en risk att sårbarheter byggs upp, menar man.
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