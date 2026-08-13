Svenska Lovable rusar i värde – når 127 miljarder

Rundan landar på cirka 4,3 miljarder kronor och leds av den befintliga amerikanska storägaren Menlo Ventures. Dessutom får de tungt svenskt sällskap när EQT:s Scaleup Europe Fund kliver in som co‑lead.

Investmentjätten investerar vanligtvis i betydligt mer mogna bolag. Att de nu väljer att kliva in i ett så tidigt skede ses därmed som en tydlig signal om att Lovable bedöms ha global räckvidd och hållbar tillväxt.

”De tror på det jag har sagt från början: Vi kommer att bygga ett långsiktigt globalt företag från Europa”, skriver grundaren Anton Osika på Linkedin.

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Ett ungt företag som rusat i värde

Lovable Labs Sweden AB, ofta kallat Lovable, grundades hösten 2023 av Anton Osika och Fabian Hedin.

Företaget står bakom en plattform där användare kan skapa appar och webbapplikationer genom att prata med en AI-assistent.



Systemet genererar kod, design, databasstruktur och integrationer automatiskt – vilket gör att entreprenörer och företag kan ta fram avancerad mjukvara på timmar i stället för månader.

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