AI‑bolaget Lovable har fått en värdering på 127 miljarder kronor i sin senaste kapitalrunda, en nivå som få svenska techbolag ens kommer nära.
Svenska Lovable rusar i värde – når 127 miljarder
Rundan landar på cirka 4,3 miljarder kronor och leds av den befintliga amerikanska storägaren Menlo Ventures. Dessutom får de tungt svenskt sällskap när EQT:s Scaleup Europe Fund kliver in som co‑lead.
Investmentjätten investerar vanligtvis i betydligt mer mogna bolag. Att de nu väljer att kliva in i ett så tidigt skede ses därmed som en tydlig signal om att Lovable bedöms ha global räckvidd och hållbar tillväxt.
”De tror på det jag har sagt från början: Vi kommer att bygga ett långsiktigt globalt företag från Europa”, skriver grundaren Anton Osika på Linkedin.
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Ett ungt företag som rusat i värde
Lovable Labs Sweden AB, ofta kallat Lovable, grundades hösten 2023 av Anton Osika och Fabian Hedin.
Företaget står bakom en plattform där användare kan skapa appar och webbapplikationer genom att prata med en AI-assistent.
Systemet genererar kod, design, databasstruktur och integrationer automatiskt – vilket gör att entreprenörer och företag kan ta fram avancerad mjukvara på timmar i stället för månader.
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Explosiv tillväxt
Tekniken fick snabbt genomslag. När Lovable tog in kapital i december 2025 låg de årliga intäkterna (ARR) på runt 2,1 miljarder kronor.
Sedan dess har intäkterna nästan tredubblats på åtta månader, uppger Osika.
Värderingen har dessutom mer än dubblerats sedan rundan i december 2025, då bolaget värderades till drygt 61 miljarder kronor.
Som ett resultat har Lovable etablerat sig som ett av Europas snabbast växande AI‑bolag.
Siktar på 450 anställda
Med de nya pengarna planerar Lovable att fortsätta expandera. Bolaget ska stärka sin tekniska plattform, bygga fler integrationer och öka personalstyrkan med 50 procent under året – till totalt 450 anställda.
Trots den snabba utvecklingen menar Anton Osika att Lovable bara har börjat.
”Vi är inte ens i närheten av klara. Det är fortfarande day zero”, säger han.
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