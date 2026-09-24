Det kan vara svårt att navigera det kinesiska samhället som börjar bli allt mer kontantlöst. Nu har Tencent släppt en ny app för att lösa det.
Turisterna flockas till Kina – ny app ska underlätta vistelsen
Tencent lanserar en ny betalapp för utländska turister i Kina.
Satsningen ska göra det enklare för besökare att betala, beställa mat och använda taxitjänster i ett land.
Det tar också Kina ytterligare ett steg mot att bli ett land där kontanter och utländska betalkort ofta är mindre användbara.
Ska erbjuda flera tjänster
Den nya appen, TenPayGo, lanserades på torsdagen och ger utländska besökare möjlighet att betala på tiotals miljoner restauranger och butiker genom Tencents betalnätverk, skriver Financial Times.
Användare kan koppla Visa, Mastercard eller Apple Pay till tjänsten och behöver därmed inte ha ett kinesiskt bankkonto för att använda betalningslösningen.
Tencent tar därmed upp kampen med Ant Groups Alipay, som sedan flera år har erbjudit en motsvarande lösning för internationella besökare och etablerat sig som en central betalplattform för turister i Kina.
TenPayGo ska samtidigt erbjuda mer än bara betalningar. Genom appen ska besökare kunna beställa mat och boka resor med så kallade ride-hailing-tjänster.
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Svårt att komma in i systemet
Den innehåller också funktioner för att identifiera föremål och översätta menyer, vilket ska göra det lättare för utländska turister att navigera i den kinesiska vardagen.
Bakgrunden är att stora delar av det kinesiska samhället har blivit starkt beroende av digitala betalningar och så kallade superappar.
Tencent har genom WeChat byggt ett omfattande ekosystem där användare kan sköta allt från betalningar och restaurangbokningar till matleveranser, transporter och shopping.
För kinesiska konsumenter är tjänsterna integrerade i vardagen. För utländska besökare har systemet däremot länge skapat praktiska problem.
Många tjänster kräver kinesiskt telefonnummer, lokalt betalmedel eller registrering i kinesiska digitala system. Det kan göra det svårt för turister att exempelvis beställa mat eller boka en taxi även om de har ett internationellt betalkort.
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Allt fler besöker Kina
Ant Group öppnade sin betalplattform för utländska besökare redan 2019. Det skedde efter att den snabba övergången till mobilbetalningar hade gjort det allt svårare för internationella turister att klara sig med kontanter och utländska kort.
Nu ökar samtidigt den internationella turismen till Kina. Under årets första sex månader registrerades 22,9 miljoner inresor av utländska medborgare, vilket motsvarar en ökning på 20 procent jämfört med samma period 2025.
Flera destinationer har därför intensifierat sin internationella marknadsföring. Ett exempel är Zhangjiajie, ett bergsområde vars dramatiska landskap inspirerade miljöerna i filmen Avatar.
Även den tropiska ön Hainan i södra Kina har ökat sina insatser för att locka utländska turister.
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