Turisterna flockas till Kina – ny app ska underlätta vistelsen

Tencent lanserar en ny betalapp för utländska turister i Kina.

Satsningen ska göra det enklare för besökare att betala, beställa mat och använda taxitjänster i ett land.

Det tar också Kina ytterligare ett steg mot att bli ett land där kontanter och utländska betalkort ofta är mindre användbara.

Ska erbjuda flera tjänster

Den nya appen, TenPayGo, lanserades på torsdagen och ger utländska besökare möjlighet att betala på tiotals miljoner restauranger och butiker genom Tencents betalnätverk, skriver Financial Times.

Användare kan koppla Visa, Mastercard eller Apple Pay till tjänsten och behöver därmed inte ha ett kinesiskt bankkonto för att använda betalningslösningen.

Tencent tar därmed upp kampen med Ant Groups Alipay, som sedan flera år har erbjudit en motsvarande lösning för internationella besökare och etablerat sig som en central betalplattform för turister i Kina.

TenPayGo ska samtidigt erbjuda mer än bara betalningar. Genom appen ska besökare kunna beställa mat och boka resor med så kallade ride-hailing-tjänster.

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