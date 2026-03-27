Lovable ska anställa hundratals nya rekryteringar under det kommande året. Men det är inte en arbetsplats som alla skulle trivas på, menar bolaget.
Lovables brutala ärlighet: "Då kommer de inte trivas här"
Det svenska startupbolaget Lovable växer snabbt. Bolaget planerar att expandera till omkring 400 anställda globalt under året, från drygt 140 i början av mars.
Men väljer en ovanlig väg i jakten på nya medarbetare.
I stället för tydliga hierarkier och fasta processer söker bolaget personer med så kallat ”founder DNA”, där där eget ansvar och handlingskraft väger tyngre än behovet av struktur.
”Kommer inte trivas här”
Rekryteringen fokuserar främst på nyckelområden som teknik, produktutveckling och design, men även funktioner inom försäljning, marknadsföring och drift byggs ut för att stödja tillväxten.
Kärnan i strategin är att hitta personer som trivs i en miljö med hög grad av frihet och osäkerhet. Kandidater som föredrar tydliga ramar och förutsägbarhet sorteras ofta bort.
”Om någon vill ha en mycket strukturerad miljö med låg nivå av ambiguity kommer de inte att trivas på Lovable”, säger bolagets HR-chef Maryanne Caughey till Business Insider.
I stället prioriteras individer som snabbt kan ta ägarskap, fatta beslut med begränsad information och leverera resultat tidigt.
Har ofta grundat bolag själva
Denna kultur märks också i hur arbetet organiseras. Beslut dokumenteras skriftligt och delas öppet inom organisationen, ofta genom en enkel modell där problem, lösningar och ansvar tydliggörs.
Syftet är att kombinera snabbhet med transparens, särskilt i en global organisation där team arbetar över flera tidszoner.
En stor del av de anställda har tidigare erfarenhet som grundare, något som bolaget aktivt eftersträvar. Den bakgrunden anses bidra med driv och initiativförmåga, men innebär också utmaningar.
Personer vana vid att arbeta självständigt behöver anpassa sig till samarbete och gemensamt ansvarstagande.
Viktigt med rekommendationer
För att balansera detta lägger Lovable stor vikt vid egenskaper som ödmjukhet och lärande, inte enbart meriter.
Samtidigt spelar rekommendationer en viktig roll i rekryteringen, vilket bidrar till att hitta kandidater som passar tempot och kulturen.
Till skillnad från många större teknikbolag, där processer och hierarkier ofta styr arbetet, satsar Lovable på små, snabbrörliga team och decentraliserat beslutsfattande.
Modellen liknar i viss mån förändringar som även stora aktörer försöker genomföra för att öka effektiviteten.
