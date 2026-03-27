Lovables brutala ärlighet: "Då kommer de inte trivas här"

Det svenska startupbolaget Lovable växer snabbt. Bolaget planerar att expandera till omkring 400 anställda globalt under året, från drygt 140 i början av mars.

Men väljer en ovanlig väg i jakten på nya medarbetare.

I stället för tydliga hierarkier och fasta processer söker bolaget personer med så kallat ”founder DNA”, där där eget ansvar och handlingskraft väger tyngre än behovet av struktur.

”Kommer inte trivas här”

Rekryteringen fokuserar främst på nyckelområden som teknik, produktutveckling och design, men även funktioner inom försäljning, marknadsföring och drift byggs ut för att stödja tillväxten.

Kärnan i strategin är att hitta personer som trivs i en miljö med hög grad av frihet och osäkerhet. Kandidater som föredrar tydliga ramar och förutsägbarhet sorteras ofta bort.

”Om någon vill ha en mycket strukturerad miljö med låg nivå av ambiguity kommer de inte att trivas på Lovable”, säger bolagets HR-chef Maryanne Caughey till Business Insider.

I stället prioriteras individer som snabbt kan ta ägarskap, fatta beslut med begränsad information och leverera resultat tidigt.