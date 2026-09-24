Palo Alto-chefen: Orealistiskt att bromsa AI-utvecklingen

Det är orealistiskt att försöka bromsa utvecklingen av artificiell intelligens eftersom olika företag kommer att fortsätta utveckla tekniken i olika takt.

Det säger Nikesh Arora, vd för cybersäkerhetsbolaget Palo Alto Networks, i en intervju med CNBC.

Arora går därmed emot delar av AI-branschens växande krav på en långsammare utvecklingstakt.

Svårt att avgöra hur snabbt det ska gå

Debatten har intensifierats efter att forskare varnat för att allt kraftfullare AI-system i värsta fall kan utgöra ett existentiellt hot mot mänskligheten.

Anthropic har varit en av de aktörer som förespråkat större försiktighet. Bolagets vd Dario Amodei har argumenterat för att utvecklingen av AI-modeller behöver bromsas.

Även OpenAI:s vd Sam Altman, SpaceX-chefen Elon Musk och Demis Hassabis, chef för Google DeepMind, har uttryckt stöd för ökad försiktighet.

Arora anser i stället att fokus bör ligga på säkerheten hos de modeller som faktiskt släpps. Enligt honom är det svårt att skapa ett system som avgör hur snabbt AI-utvecklingen får gå, särskilt när företag och forskningsmiljöer runt om i världen arbetar parallellt.

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