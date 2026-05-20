Största förändringen hos Google sedan 1999

Den nya versionen bygger på Googles senaste AI‑modell Gemini 3.5 Flash. Modellen förändrar helt hur användare interagerar med söktjänsten.



I stället för att visa länkträffar kan söket nu kombinera bilder, videor och filer i samma fråga. AI‑läget aktiveras direkt och fortsätter dialogen i en separat panel. Dessutom kan användaren förfina sin fråga och få mer situationsanpassade svar, något som gör söket mer likt en personlig assistent än en traditionell sökmotor.

’Missa inte: Googles AI sprider miljoner felaktigheter i timmen – Realtid

Personliga AI‑agenter tar plats i söket

En av de mest genomgripande nyheterna är lanseringen av AI‑agenter som bevakar webben och skickar notiser när något förändras, rapporterar Yahoo Finance.

Agenterna kan följa allt från produktsläpp till bostadsannonser och leverera träffar. På så sätt slipper användaren söka igen. Funktionen innebär att Google tar ett steg mot mer proaktiv informationshämtning, där söktjänsten arbetar i bakgrunden.

SEO-branschen tvingas tänka om

För SEO‑branschen innebär förändringen ett skifte i hur synlighet skapas. När Google sammanfattar information direkt i sökresultatet minskar antalet klick vidare till webbplatser.



Detta kan påverka både företag och mediehus. Innehåll behöver i högre grad vara strukturerat och maskinläsbart för att över huvudtaget bli en källa som Googles AI använder.

Läs också: ”SEO efter Google – hur du syns när ingen längre söker” – Realtid

ANNONS

Sökintäkterna fortsätter att öka

Samtidigt fortsätter Googles sökverksamhet att växa, trots hård konkurrens från OpenAI. Under första kvartalet ökade intäkterna från söktjänsten och annonsering till 60,4 miljarder dollar, en uppgång med 19 procent.



Google uppger att antalet sökningar ligger på rekordnivåer som en direkt följd av de nya AI‑funktionerna.

Läs också