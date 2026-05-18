Biltvätt växte för snabbt – AI löste problemen

Att AI kommer att ha stor effekt på företag har det talats länge om, men nu börjar det även märkas i praktiken.

Den amerikanska biltvättskedjan Autowash har byggt om stora delar av sin verksamhet med hjälp av AI.

Det skedde efter en snabb expansion som gjorde att bolagets interna rutiner inte längre fungerade effektivt.

Fick stora följdeffekter

Under 2021 och 2022 öppnade företaget 13 nya anläggningar i Colorado och gick från några få verksamheter till totalt 26 anläggningar.

Expansionen ledde samtidigt till växande problem kring underhåll, lagerhantering och intern kommunikation, skriver Fortune.

Företaget arbetade fortfarande med handskrivna anteckningar, sms-konversationer och separata kalkylblad för att hantera service och drift.

När en maskin gick sönder riskerade hela anläggningar att stängas ned, något som blev allt svårare att hantera i takt med att verksamheten växte.