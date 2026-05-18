Artificiell intelligens har blivit en ”gamechanger” för den amerikanska biltvättfirman Autowash. Det kan få fler företag att ta efter.
Biltvätt växte för snabbt – AI löste problemen
Att AI kommer att ha stor effekt på företag har det talats länge om, men nu börjar det även märkas i praktiken.
Den amerikanska biltvättskedjan Autowash har byggt om stora delar av sin verksamhet med hjälp av AI.
Det skedde efter en snabb expansion som gjorde att bolagets interna rutiner inte längre fungerade effektivt.
Fick stora följdeffekter
Under 2021 och 2022 öppnade företaget 13 nya anläggningar i Colorado och gick från några få verksamheter till totalt 26 anläggningar.
Expansionen ledde samtidigt till växande problem kring underhåll, lagerhantering och intern kommunikation, skriver Fortune.
Företaget arbetade fortfarande med handskrivna anteckningar, sms-konversationer och separata kalkylblad för att hantera service och drift.
När en maskin gick sönder riskerade hela anläggningar att stängas ned, något som blev allt svårare att hantera i takt med att verksamheten växte.
Ger egna rekommendationer
För att effektivisera underhållet började Autowash samarbeta med mjukvarubolaget MaintainX och införde ett AI-baserat system för service och felsökning.
Systemet används av tekniker som dagligen kontrollerar utrustningen i tvättanläggningarna. Tidigare skedde inspektionerna med papper och penna, men nu registreras all information digitalt.
När ett problem upptäcks skapas automatiskt ett serviceärende där AI-systemet föreslår åtgärder baserat på tidigare reparationer, tekniska manualer och företagets interna rutiner.
Minskat reparationstiderna
”Flera anställda sa: ’Otroligt, den ger mig en sammanfattning av vad jag behöver göra innan jag ens har satt igång”, säger Erin Dreeszen, som är medgrundare av Autowash.
Enligt företaget har förändringen lett till att reparationstiderna minskat med 74 procent samtidigt som produktiviteten bland teknikerna ökat.
Bolaget beskriver också hur kunskap som tidigare varit beroende av enskilda medarbetare nu lagras centralt och kan användas av hela organisationen.
Påverkar även andra delar
Tekniker på olika anläggningar kan därmed dra nytta av tidigare lösningar och erfarenheter i realtid.
AI-systemet används dessutom för mer förebyggande underhåll. Företaget följer nu detaljerad data om exempelvis oljebyten, slitaget på motorer och hur ofta olika komponenter används innan de riskerar att gå sönder.
Satsningen har även påverkat andra delar av verksamheten. Data från underhållssystemet används numera för lagerstyrning, leveransplanering och inköp, vilket enligt företaget gjort den dagliga driften mer samordnad.
